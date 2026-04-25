ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 QPR1 ಬೀಟಾ 1 ವರ್ಸನ್ ರೋಲ್ಔಟ್ ಶುರು! ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
Android 17 Update: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 QPR1 ಬೀಟಾ 1 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : April 25, 2026 at 10:46 AM IST
Android 17 Update: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17ರ ಮೊದಲ QPR1 ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಇದು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್-ಓವರ್-ಐಪಿ (VoIP) ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೊ ವಿರೂಪಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
QPR ಆವೃತ್ತಿ ಎಂದರೇನು?: QPR ಎಂದರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಫೀಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
New in Android 17 👉 hide your app labels on the home screen.— Android Developers (@AndroidDev) April 10, 2026
With this new setting, your icon is now the primary way users identify your app. It’s time to double-check that your design is recognizable at a glance, even without text. https://t.co/sqdHtQ0rSX pic.twitter.com/pUorHexnF0
ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಡಿಯೊ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ VoIP ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿರೂಪ ಮತ್ತು ಹಂತ ರದ್ದತಿಯಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಆಡಿಯೊ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನವೀಕರಣವು ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಡಿಯೊ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯೊ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣದ ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ಯೊಳಗಿನ ಸಂಭವಿಸುವ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ಗಳನ್ನು (ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು) ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ANR ದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಫೋನ್ಗೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯ: ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈಗ Google Pixel 6 ಸೀರಿಸ್ನಿಂದ Pixel 10 ಸೀರಿಸ್ವರೆಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ Pixel ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು Pixel ಫೋಲ್ಡ್ಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6 ಸೀರಿಸ್:
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6 ಪ್ರೊ
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6 ಎ
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 7 ಸೀರಿಸ್:
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 7
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 7 ಪ್ರೊ
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 7 ಎ
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8 ಸೀರಿಸ್:
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8 ಪ್ರೊ
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8 ಎ
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಸೀರಿಸ್:
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್:
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋಲ್ಡ್
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ "ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6" ಮಾದರಿಗಳ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇದು ಗೂಗಲ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀತಿಯ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಈ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ಹೊಸ ನವೀಕರಣವನ್ನು OTA (ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊ ಟಿಪ್: ಬೀಟಾವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ರಿಸೆಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ..
