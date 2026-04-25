ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 QPR1 ಬೀಟಾ 1 ವರ್ಸನ್​ ರೋಲ್​ಔಟ್ ಶುರು​! ಅಪ್​ಡೇಟ್​​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

Android 17 Update: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 QPR1 ಬೀಟಾ 1 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ನಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 QPR1 ಬೀಟಾ 1 ವರ್ಸನ್​ ರೋಲ್​ಔಟ್ ಶುರು​ (Photo Credit- Android Developer))
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 25, 2026 at 10:46 AM IST

Android 17 Update: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17ರ ಮೊದಲ QPR1 ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್​​ಡೇಟ್​ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಇದು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್-ಓವರ್-ಐಪಿ (VoIP) ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೊ ವಿರೂಪಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

QPR ಆವೃತ್ತಿ ಎಂದರೇನು?: QPR ಎಂದರೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್​ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಫೀಚರ್ ಡ್ರಾಪ್‌ಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಡಿಯೊ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್​ ಕಾಲ್ಸ್​ಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ VoIP ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿರೂಪ ಮತ್ತು ಹಂತ ರದ್ದತಿಯಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಆಡಿಯೊ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನವೀಕರಣವು ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಡಿಯೊ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಆಡಿಯೊ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಈಗ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣದ ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ಯೊಳಗಿನ ಸಂಭವಿಸುವ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ಗಳನ್ನು (ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್​ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು) ಈಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ANR ದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಫೋನ್​ಗೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಲಭ್ಯ: ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಈಗ Google Pixel 6 ಸೀರಿಸ್​ನಿಂದ Pixel 10 ಸೀರಿಸ್​ವರೆಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ Pixel ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು Pixel ಫೋಲ್ಡ್‌ಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6 ಸೀರಿಸ್​:

  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6 ಪ್ರೊ
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6 ಎ

ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 7 ಸೀರಿಸ್:

  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 7
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 7 ಪ್ರೊ
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 7 ಎ

ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8 ಸೀರಿಸ್:

  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8 ಪ್ರೊ
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 8 ಎ

ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಸೀರಿಸ್:

  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್

ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್:

  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್
  • ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋಲ್ಡ್

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ "ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 6" ಮಾದರಿಗಳ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇದು ಗೂಗಲ್​ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ನೀತಿಯ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಈ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್​ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಈ ಹೊಸ ನವೀಕರಣವನ್ನು OTA (ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊ ಟಿಪ್​: ಬೀಟಾವನ್ನು ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ರಿಸೆಟ್​ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ..

