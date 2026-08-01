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ನಕಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಪಾಯ: ಗೂಗಲ್​ ಅರ್ಥ್​ನ AI ಫೀಚರ್‌ಗೆ ಕಂಪನಿ ಕಡಿವಾಣ

Google Rolls Back AI Feature: ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಗೂಗಲ್​ ತನ್ನ Google Earth ನಿಂದ AI ಇಮೇಜ್ ಫೀಚರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

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ನಕಲಿ ಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಪಾಯ (Photo Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 2:49 PM IST

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Google Rolls Back AI Feature: ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಗೂಗಲ್​ ತನ್ನ ಗೂಗಲ್​ ಅರ್ಥ್​ನಿಂದ ಎಐ ಇಮೇಜ್ ಜೆನರೇಷನ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರವೇ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್​ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

"Create Image" ಫೀಚರ್: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಗೂಗಲ್​, Google Earth ನಲ್ಲಿ "Create Image" ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ Google ನ Nano Banana 2 ಎಂಬ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯೂಸರ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್, ವೈಮಾನಿಕ ಮತ್ತು 3D ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಫೀಚರ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಜನರು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುವಂತಹ ಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈಟ್‌ನ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು.

ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ತಜ್ಞರು: ಗೂಗಲ್​ನ ಈ ಹೊಸ ಟೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ, Google Earth ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಜ್ಞ ಹೆಂಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "Google ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಫಲ: ವಿರೋಧದ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಈ ಫೀಚರ್‌ನಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ ನಿಜ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್​ನ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ AFP ಸ್ವತಃ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳುವುದು ಎಂಬಂತಹ ಹಲವು ಭಯಾನಕ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರ ದಟ್ಟಣೆ ಎಂಬಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Google ಫೀಚರ್ ವಾಪಸ್: ಲಂಡನ್‌ನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಸ್ ಬರ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಟೆಲೈಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಲು ದಶಕಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಗೂಗಲ್​ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು Google Earth ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೀಚರ್‌ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಬಹುದು.

Google Earth ನ ಈ ಹೊಸ AI ಟೂಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ.. ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು.

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GOOGLE ROLLS BACK AI FEATURE

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