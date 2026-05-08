ಫಿಟ್​ಬಿಟ್​ ಏರ್​ ಲಾಂಚ್​: ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಇಲ್ಲ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!

Fitbit Air Launched: ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಲೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್-ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೂಪ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

ಫಿಟ್​ಬಿಟ್​ ಏರ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit- Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 8, 2026 at 2:30 PM IST

Fitbit Air Launched: ಗೂಗಲ್‌ನ ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧರಿಸಬಹುದಾದ 'ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್​, ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಲೆಸ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ನಿರಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೂಪ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್ ಹಗುರವಾಗಿರಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನವಿಡೀ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೋಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಇದು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್​ ವೆಲ್​ನೆಸ್​ ಇನ್​ಸೈಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಿಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸಾಧನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು $99.99 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 9,400) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮೇ 26ರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು Google Health Premium ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು Google Health Coach ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೀಫನ್ ಕರಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಯು ರೈ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಆರೇಂಜ್​ ಕಲರ್​ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ $129.99 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 12,300). ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಮೇ 26 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಕರ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು 'ಪೆಬಲ್' ಯುನಿಟ್​ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು $34.99 (ಸುಮಾರು ₹3,300) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ 'ಪೆಬಲ್' ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧನವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಧರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನವು ಪಾಸಿವ್​ ಹೆಲ್ತ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ Google Health ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಧನವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ—ಮತ್ತು AFib ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಲಡ್​ ಆಕ್ಸಿಜನ್​ (SpO2) ಲೇವೆಲ್ಸ್​, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಹಂತದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಅವಧಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ವರ್ಕೌಟ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್​ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಆಗಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Health Coach ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್ ಬಹು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೀಸೈಕಲ್​ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್​ನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್​ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಲೂಪ್​ ಬ್ಯಾಂಡ್​, ವರ್ಕೌಟ್​ಗಾಗಿ ಸ್ವೆಟ್​-ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಬ್ಯಾಂಡ್​, ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್​ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಎಲಿವೆಟೆಡ್​ ಮಾರ್ಡನ್​ ಬ್ಯಾಂಡ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳು ಇವೆ.

ಫಿಟ್‌ಬಿಟ್ ಏರ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಪವರ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

