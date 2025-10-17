ETV Bharat / technology

ಗೂಗಲ್​ ‘Veo 3.1’ ಫುಲ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ : ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!

Google Flow Upgrade: ಗೂಗಲ್​ ‘Veo 3.1’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳ್ನು ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

GOOGLE FLOW VEO 3 1 LATEST VERSION OF GOOGLE VEO AI AI VIDEO MAKING WITH REAL AUDIO AI VIDEO MAKING TOOL
ಗೂಗಲ್​ ‘Veo 3.1’ (Photo Credit- Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 12:54 PM IST

3 Min Read
Google Flow Upgrade: ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ AI ಬಳಸಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗೂಗಲ್​ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ AI ಫಿಲಂ ಮೇಕಿಂಗ್​ ಟೂಲ್​ "ಫ್ಲೋ" ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು Veo ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂದಿನಿಂದ ಗೂಗಲ್​ "ಫ್ಲೋ" 275 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್​ "ಫ್ಲೋ" ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ತೋರಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್​ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ "ಫ್ಲೋ" AI ಪರಿಕರವನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನದು "Veo 3.1" ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್​ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಫೀಚರ್​: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೂಗಲ್​ "ಫ್ಲೋ"ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೂ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ "Vio 3.1" ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು "ಇಂಗ್ರೆಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ", "ಫ್ರೇಮ್ಸ್​ ಟು ವಿಡಿಯೋ" ಮತ್ತು "ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡ್" ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

Google Flow Vio 3.1 ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಆಡಿಯೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ AI ವಿಡಿಯೋದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ Flow ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಸೌಂಡ್​ ಜೊತೆ ಫುಲ್​ ವಿಡಿಯೋ ಸೀನ್​ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Vio 3.1ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ?:

ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್​ ದರ್ಜೆಯ ಎಡಿಟಿಂಗ್​: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ AI ಫಿಲಂ ಮೇಕಿಂಗ್​ ಟೂಲ್​ಗೆ ಹಲವಾರು ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ಟೂಲ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಈಗ ತಮ್ಮ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು.

Insert ಫೀಚರ್​: ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿವರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮೊದಲು "ಫ್ಲೋ" ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Remove ಫೀಚರ್​: ಗೂಗಲ್​ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ Remove ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು "ಫ್ಲೋ"ಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ "ಫ್ಲೋ" ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಅನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

Frames to Video ಫೀಚರ್​: "ಫ್ಲೋ" ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​ ಶಾಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

Ingredients to Video ಫೀಚರ್​: ಈಗ ನೀವು ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಫುಲ್​ ರಿಫೆರೆನ್ಸ್​ ಇಮೇಜ್​ಗಳನ್ನು ‘ಫ್ಲೋ’ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ನೋಟವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಫೈನಲ್​ ಸೀನ್​ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

Extend ಫೀಚರ್​: "ಫ್ಲೋ" ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಫುಲ್​ ಲಾಂಗ್​ ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ "Establishing Shots" ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು:

  • "ಫ್ಲೋ", "ವಿಯೋ 3.1" ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ಬಳಕೆದಾರರು "ಫ್ಲೋ" ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ (ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ AI) ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
  • ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ AI ಫಿಲಂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೂಲ್ "ಫ್ಲೋ" ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ "ವಿಯೋ 3.1" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಗೂಗಲ್​ನಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಜೆಮಿನಿ API ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ AI ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು.
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್‌ನ ಹೊಸ AI ವೀಡಿಯೊ-ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ ನಂತರ "ಫ್ಲೋ" ಕೇವಲ AI ವೀಡಿಯೊ ಜನರೇಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಿಲಂ ಮೇಕಿಂಗ್​ ಸೂಟ್ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನವೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ "ಫ್ಲೋ" ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಶಾಂತ AI ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

