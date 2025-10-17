ಗೂಗಲ್ ‘Veo 3.1’ ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ : ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ!
Google Flow Upgrade: ಗೂಗಲ್ ‘Veo 3.1’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳ್ನು ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Published : October 17, 2025 at 12:54 PM IST
Google Flow Upgrade: ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ AI ಬಳಸಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ AI ಫಿಲಂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೂಲ್ "ಫ್ಲೋ" ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು Veo ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂದಿನಿಂದ ಗೂಗಲ್ "ಫ್ಲೋ" 275 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ "ಫ್ಲೋ" ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ತೋರಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ "ಫ್ಲೋ" AI ಪರಿಕರವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನದು "Veo 3.1" ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಫೀಚರ್: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ "ಫ್ಲೋ"ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೂ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ "Vio 3.1" ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು "ಇಂಗ್ರೆಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ", "ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ" ಮತ್ತು "ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್" ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
Google Flow Vio 3.1 ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಆಡಿಯೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ AI ವಿಡಿಯೋದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ Flow ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Vio 3.1ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ?:
ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದರ್ಜೆಯ ಎಡಿಟಿಂಗ್: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ AI ಫಿಲಂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು.
Insert ಫೀಚರ್: ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿವರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮೊದಲು "ಫ್ಲೋ" ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ನೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Remove ಫೀಚರ್: ಗೂಗಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ Remove ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು "ಫ್ಲೋ"ಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ "ಫ್ಲೋ" ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
Frames to Video ಫೀಚರ್: "ಫ್ಲೋ" ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
Ingredients to Video ಫೀಚರ್: ಈಗ ನೀವು ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಫುಲ್ ರಿಫೆರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ‘ಫ್ಲೋ’ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ನೋಟವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
Extend ಫೀಚರ್: "ಫ್ಲೋ" ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ "Establishing Shots" ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು:
- "ಫ್ಲೋ", "ವಿಯೋ 3.1" ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಬಳಕೆದಾರರು "ಫ್ಲೋ" ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ (ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ AI) ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
- ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ AI ಫಿಲಂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೂಲ್ "ಫ್ಲೋ" ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ "ವಿಯೋ 3.1" ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಗೂಗಲ್ನಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಜೆಮಿನಿ API ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ AI ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ನ ಹೊಸ AI ವೀಡಿಯೊ-ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ ನಂತರ "ಫ್ಲೋ" ಕೇವಲ AI ವೀಡಿಯೊ ಜನರೇಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಿಲಂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನವೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ "ಫ್ಲೋ" ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಶಾಂತ AI ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
