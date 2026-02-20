ETV Bharat / technology

ಜೆಮಿನಿ 3.1 ಪ್ರೊ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್​: ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ!

Google Releases Gemini Update: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ AI ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಜೆಮಿನಿ 3.1 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

GOOGLE ASSISTANT GEMINI 3 1 PRO GOOGLE GEMINI GOOGLE
ಗೂಗಲ್​ (Photo Credit: X/GOOGLE GEMINI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 1:30 PM IST

1 Min Read
Google Releases Gemini Update: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ AI ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜೆಮಿನಿ 3.1 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ AI ಮಾದರಿಯು ತಾರ್ಕಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಹಂತದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಎಲ್‌ಎಂ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಐ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಗ್ರಾವಿಟಿಯಂತಹ ಡೆವಲಪರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 3.1 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

  • ಜೆಮಿನಿ 3 ಸೀರಿಸ್​ ಆಧರಿಸಿ, 3.1 ಪ್ರೊ ಕೋರ್ ರೀಸನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ.
  • ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಗತಿ ARC-AGI-2 ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಸಂಕೀರ್ಣ ತರ್ಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ AI ಮಾದರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆಮಿನಿ 3.1 ಪ್ರೊ ಈ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ 77.1% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಜೆಮಿನಿ 3 ಪ್ರೊಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
  • ಸರಳ ಉತ್ತರಗಳು ಸಾಕಾಗದೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜೆಮಿನಿ 3.1 ಪ್ರೊ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಈ ಮಾದರಿಯು ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೃಶ್ಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 3.1 ಪ್ರೊ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಗೆ?: ಜೆಮಿನಿ 3.1 ಪ್ರೊ ಇದೀಗ ಪ್ರೀವ್ಯೂವ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲೋಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಎಲ್‌ಎಂನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಂದಾದಾರರು ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಜೆಮಿನಿ API, ಜೆಮಿನಿ ಸಿಎಲ್‌ಐ, ಆಂಟಿಗ್ರಾವಿಟಿ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಐ, ಜೆಮಿನಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಎಂಪಿವಿ! ಕೇವಲ ರೂ. 5.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೇ!

