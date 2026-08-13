ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5 ಲಾಂಚ್; ಬೆಲೆ, ಕಲರ್, ಸೈಜ್ ಗೈಡ್ ಹೀಗಿವೆ..
Pixel Watch 5 launch: ಗೂಗಲ್ 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : August 13, 2026 at 2:43 PM IST
Pixel Watch 5 launch: ಭಾರತದಲ್ಲಿ Pixel Watch 5 ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ 3000 ನಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ W5 Gen 2 ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಜೆಮಿನಿಯ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಫೀಚರ್ ಬಳಸೋ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 40 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5 ಬೆಲೆ:
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5 ಬೆಲೆ ₹42,999 ದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 41mm ವೇರಿಯಂಟ್ ಈ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಕೈ 130-210mm ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್.
- ಲಾರ್ಜರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 45mm ಇದೆ. ಯಾರ ಕೈ 150-215mm ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹45,999 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಕಲರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
41mm ಮಾಡೆಲ್: ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಸ್ ಜೊತೆ ಫಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಷಾಂಪೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
45mm ವೇರಿಯಂಟ್: ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಪೈರೈಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಸ್ ಜೊತೆ ಆಲಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೇಸ್ ಜೊತೆ ಅಬ್ಸಿಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಡಿವೈಸ್ನ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸೈಜ್ 45mm. ಇದರ ಬೆಲೆ 579 US ಡಾಲರ್. ಭಾರತೀಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹55,000. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಮಾರಾಟ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5 ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್: Google Pixel Watch 5 ರೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಈ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: Actua 360 AMOLED LTPO ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3000 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 320ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 60Hz ವರೆಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ W5 Gen 2 ವೇಗವರ್ಧಿತ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ Cortex-M55 co-processor ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಚಿಪ್ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವಾಚ್ಗಿಂತ 20 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ 64GB eMMC ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಲ್ತ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5 ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಥಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಈ ತರಹದ ಫೀಚರ್ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು On-Device AI ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
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