ಆಪಲ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲಾಂಚ್!: ಬರುತ್ತಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್, ಬಡ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನು?
Google Pixel Tag Launched: ಆಪಲ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸಹ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 1:49 PM IST
Google Pixel Tag Launched: ಗೂಗಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾರಾಟ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಕಂಕಡದ ತರ ಇದೆ. ಇದು ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಬಾಗೋದರಿಂದ ಅಥವಾ ಒಡೆಯೋದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗೋ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Introducing Google Pixel Tag, our first-ever finder tag. Attach it to your keys or slip it into your luggage to easily find the things you need, whether they’re near or far, right in Find Hub. pic.twitter.com/wN7HNI19BI— Google (@Google) August 12, 2026
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಗೂಗಲ್ನ ಈ ಮೊದಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಸ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಅದು ಬಟ್ಟೆಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದರೂ ಅಥವಾ ಸೋಫಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೂ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು Find Hub ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರೋ ಕ್ರೌಡ್ಸೋರ್ಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ರೇಂಜ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೊಕೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ Left Behind Alerts ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೇನೇ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಪರಿಚಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ ಕಳೆದು ಹೋದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲೂ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಲೊಕೇಟ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇವಲ Gemini ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ಜನರವರೆಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಶೇರ್ಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್-ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್ CR2032 ಕಾಯಿನ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವರ್ಷಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ Android 9 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ Bluetooth 6.0 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಜೊತೆ 1 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವೇಟ್ ಕೇವಲ 11.8 ಗ್ರಾಂ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬೆಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ಗೆ ₹3,799 ದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಲೆ ₹12,900 ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ Fog ಕಲರ್ನಲ್ಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮಾರಾಟ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್: ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ-ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. Google Fitbit Air ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜದ ಮೊದಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೇ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold - ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜನರೇಷನ್ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ Pixel Watch 5 ಸೇರಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲಾಂಚ್ ಜೊತೆ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗೆ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಏರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ರೈವಲ್ ಆಗಿರುವ ಅವರ ಮೊದಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ನ Fitbit Air ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ Made by Google ಈವೆಂಟ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ Fitbit Air ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಲೆ, ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ರಿಟೇಲ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ Performance Loop ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೊಸ Fitbit Air ಅನ್ನು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಶನ್ ಇದೆ.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 2 ವಿವರಗಳು: Pixel Buds Pro 2ಗೆ ಹೊಸ ಕಲರ್ Olive ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ತರನೇ Pixel Buds Pro 2 ಅನ್ನು ಈಗ $189 ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ RRP $229 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ Olive Pixel Buds Pro 2 ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ Pixel Buds Pro 2 ತರನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್!: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಸಮ!!