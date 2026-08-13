ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರಿಸ್ ಯುಗಾರಂಭ: ₹10,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 6 ತಿಂಗಳು AI Pro ಫ್ರೀ ಸೇರಿ ಏನುಂಟು ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
Google Pixel 11 Series Launched: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : August 13, 2026 at 10:15 AM IST
Google Pixel 11 Series Launched: ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. Google Pixel 11 ಸೀರಿಸ್ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ಮತ್ತು Pixel 11 Fold. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
ಗೂಗಲ್ ಈ ಮೂರು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು Pixel 11 Pro ಮತ್ತು Pro XL ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೊಸ HiLight ಫೀಚರ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ LED ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೂಗಲ್ನ AI ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ Gemini ಯಾವಾಗ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಸಹ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
From Gemini Intelligence to brand new camera features, explore a few can’t-miss updates from the new Pixel 11 family 🧵 #MadeByGoogle pic.twitter.com/eAJNxPTjKg— Google (@Google) August 12, 2026
Pixel 11: ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: Pixel 11 ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್-ಟು-ಎಡ್ಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಾರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ದಪ್ಪವು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಿಂತ 40% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫೋನ್ "Made by Google" ಕೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.3 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್ HD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ 120Hz ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 3000 nits ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ Corning Gorilla Glass Victus 2 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Google Pixel 11 ಸೀರಿಸ್ನ ಈ ಮೂರು ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಈ ಮೂರು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ Google Tensor G6 ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ Titan M3 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಿಪ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ವೇಗದ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು 15ರಷ್ಟು ವೇಗದ ಆಪ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ AI ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಹಳೆಯ ಚಿಪ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 3.5 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 48MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಪರ್ಚರ್ f/1.7 ಆಗಿದೆ. ಇದು OIS ಮತ್ತು LDAF ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಎರಡನೇ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 13MP ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 10.8MP ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 5x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 10.5MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ.
Google #Pixel11 Pro Fold opens up a new way to go pro.— Made by Google (@madebygoogle) August 12, 2026
🌈 HiLight: tune out, stay in the loop
🧠 Gemini Intelligence helps handle simple tasks*
💪 Ultra-durable, 3x as strong*
🔆 Screens are 20% brighter*
*See video for more & get yours today: https://t.co/qDCBrfFvud… pic.twitter.com/Us2LmmKKXV
ಬ್ಯಾಟರಿ, OS ಮತ್ತು ಇತರ: ಈ ಫೋನ್ ಗೂಗಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ Android 17 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನೊಂದಿಗೆ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫೋನ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4985mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 30W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 25W Qi 2.2 Pixelsnap ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ 5G, Wifi, NFC ಮತ್ತು USB Type-C 3.2 ನಂತಹ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಈ ಹೊಸ Pixel 11 ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು AI ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Google #Pixel11 is anything but basic.— Made by Google (@madebygoogle) August 12, 2026
Designed for Gemini Intelligence*
Upgraded 30x Super Zoom camera*
Hours of power in just a few minutes*
*See video for more & get yours today: https://t.co/Vp68QYXm1A #MadeByGoogle pic.twitter.com/1gugQaDVnr
Pixel 11 Pro ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: Pixel 11 ಸೀರಿಸ್ನ Pro ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ Pixel 11 Pro ಮತ್ತು Pixel 11 Pro XL ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ HiLight ಫೀಚರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ Pixel 11 Pro ನಲ್ಲಿ 6.3 ಇಂಚಿನ 1.5K LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 2856 x 1280 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 3600 ನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ 120Hz ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ Corning Gorilla Glass Victus 2 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Pixel 11 Pro ನಲ್ಲಿಯೂ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ Tensor G6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ Titan M3 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12GB LPDDR5X ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ Android 17 OS ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಈ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ 50MP ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಪರ್ಚರ್ f/1.68 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು OIS ಮತ್ತು LDAF ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎರಡನೇ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 48MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ 48MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 120x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 42MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, OS ಮತ್ತು ಇತರ: ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 4840mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 30W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 25W Qi 2.2 PixelSnap ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ 5G, Wi-Fi, NFC ಮತ್ತು USB Type-C 3.2 ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ.
Pixel 11 Pro XL ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: Pixel 11 Pro XL ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅದೇ HiLight ಫೀಚರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ನ ಸುತ್ತಲೂ LED ಲೈಟ್ಗಳಿವೆ. ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6.8 ಇಂಚಿನ QHD+ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ 1344x2992 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 3000 ನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೆ, 120Hz ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು Corning Gorilla Glass Victus 2 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ Tensor G6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು Titan M3 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ RAM 12GB LPDDR5X ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ 512GB ವರೆಗಿನ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ OS Android 17 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಈ ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ Pixel 11 Pro ನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ 50MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು f/1.68 ಅಪರ್ಚರ್, OIS, LDAF ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಿಂಬದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 48MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ 48MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ (5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ + 120x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್) ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 42MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಿದೆ. ಇದು f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, OS ಮತ್ತು ಇತರ: ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 5115mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ Pixel 11 Pro ನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 25W Qi 2.2 PixelSnap ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5G, Wi-Fi, NFC ಮತ್ತು USB Type-C 3.2 ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ
- Pixel 11 ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹89,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- Pixel 11 ನ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,04,999 ಆಗಿದೆ.
- ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು Pistachio, Hibiscus, Frost ಮತ್ತು Obsidian ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- Pixel 11 Pro ನ ಮೊದಲ ವೇರಿಯಂಟ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,19,999 ಆಗಿದೆ.
- Pixel 11 Pro ನ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,34,999 ಆಗಿದೆ.
- ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು Canyon, Fog, Olive ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ Obsidian ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- Pixel 11 Pro XL ನ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,34,999 ಆಗಿದೆ.
- Pixel 11 Pro XL ನ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,49,999 ಆಗಿದೆ.
- ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು Canyon, Fog, Olive ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ Obsidian ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
|Model
|Configuration
|Price
|Pixel 11
|12GB + 256GB
|Rs 89,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,04,999
|Pixel 11 Pro
|12GB + 256GB
|Rs 1,19,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,34,999
|Pixel 11 Pro XL
|12GB + 256GB
|Rs 1,34,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,49,999
|Pixel 11 Pro Fold
|16GB + 512GB
|Rs 1,86,999
ಗೂಗಲ್ ಈ ಮೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ Google Store, Flipkart ಮತ್ತು ಇತರ ರಿಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ Pixel ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ Pixelsnap ಕೇಸ್ (₹4,900), Pixelsnap charger (₹4,500) ಮತ್ತು Pixelsnap Ring Stand (₹2,979) ಅನ್ನು ಸಹ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. Pixel ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ EMI ಮೂಲಕ ₹10,000 ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಮತ್ತು ₹9,000 ವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ Google AI Pro ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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