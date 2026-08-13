ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್!: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಬೆಲೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಸಮ!!
Pixel 11 Pro Fold Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 11:54 AM IST
Pixel 11 Pro Fold Launched: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,86,999 ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ 'ರೆಡ್ಡಿಚ್ ರೆಡ್' ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350ರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ (ಚೆನ್ನೈ) ₹1,87,434 ಆಗಿದೆ.
ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5 ಜೊತೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜದ ಹೊಸ ಟೆನ್ಸರ್ ಜಿ6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನಿಂದ ಪವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 512ಜಿಬಿ ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ತಲಾ ಎರಡು 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.
Open up our most sophisticated foldable yet, Google Pixel 11 Pro Fold.— Google (@Google) August 12, 2026
🪶 Almost 10% lighter and about 1mm thinner than Pixel 10 Pro Fold
🏋️ Three times more durable than last year’s device
☀️ A 20% brighter display than Pixel 10 Pro Fold
✨ Features optimized for the big… pic.twitter.com/MW2DG0cP35
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ನ ಬೆಲೆ ₹1,86,999 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 16ಜಿಬಿ ರಾಮ್ ಮತ್ತು 512ಜಿಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬುಕ್ - ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಲಿವ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಔಟ್-ಆಫ್-ದಿ-ಬಾಕ್ಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಓಎಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್, 7 ವರ್ಷ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ 8-ಇಂಚು (2076 x 2152 ಪಿಕ್ಸೆಲ್) ಓಎಲ್ಇಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟುವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 372 ಪಿಪಿಐ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್, 3600 ನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.5-ಇಂಚು (1080 x 2342 ಪಿಕ್ಸೆಲ್) ಓಎಲ್ಇಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟುವಾ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು 19.5:9 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜೊತೆ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತರನೇ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ - ಥಿನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 'ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಡ್ಯೂರಬಲ್' ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೋನ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಐಪಿ68 ರೇಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಟೈಟಾನ್ ಎಂ3 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋ-ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಜೊತೆ ಗೂಗಲ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಜಿ6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಇಕ್ವಿಪ್ ಆಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಎಫ್/1.7) ಮೇನ್ ಶೂಟರ್, 127-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜೊತೆ 10.5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಎಫ್/2.2) ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 30x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಇರುವ 10.8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಎಫ್/3.1) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಲಾ ಒಂದು 10 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಎಫ್/2.2) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 4ಕೆ/60 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 4806mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ 30W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 50 ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ 25W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, USB Type-C Port, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS ಮತ್ತು NavIC ಇವೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Side-mounted Fingerprint Scanner ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 155.2x76x10.1ಎಂಎಂ (ಫೋಲ್ಡೆಡ್) ಮತ್ತು 155.2x150.4x5ಎಂಎಂ (ಅನ್ಫೋಲ್ಡೆಡ್). ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 239 ಗ್ರಾಂ ಇದೆ.
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