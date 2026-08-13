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ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್​!: ಪಿಕ್ಸೆಲ್​ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್​ ಬೆಲೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಸಮ!!

Pixel 11 Pro Fold Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.

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ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಇದು (Photo Credit: Store Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 11:54 AM IST

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Pixel 11 Pro Fold Launched: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350 ಬೆಲೆಗೆ ಈ ಫೋನ್​​ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,86,999 ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾದ 'ರೆಡ್ಡಿಚ್ ರೆಡ್' ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350ರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ (ಚೆನ್ನೈ) ₹1,87,434 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5 ಜೊತೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜದ ಹೊಸ ಟೆನ್ಸರ್ ಜಿ6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ನಿಂದ ಪವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 512ಜಿಬಿ ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ತಲಾ ಎರಡು 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ನ ಬೆಲೆ ₹1,86,999 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 16ಜಿಬಿ ರಾಮ್ ಮತ್ತು 512ಜಿಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬುಕ್ - ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್​ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಲಿವ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಔಟ್-ಆಫ್-ದಿ-ಬಾಕ್ಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಓಎಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಸ್, 7 ವರ್ಷ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ 8-ಇಂಚು (2076 x 2152 ಪಿಕ್ಸೆಲ್) ಓಎಲ್ಇಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟುವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 372 ಪಿಪಿಐ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್, 3600 ನಿಟ್ಸ್​ವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.5-ಇಂಚು (1080 x 2342 ಪಿಕ್ಸೆಲ್) ಓಎಲ್ಇಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟುವಾ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು 19.5:9 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಜೊತೆ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತರನೇ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ - ಥಿನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 'ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಡ್ಯೂರಬಲ್' ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕವರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೋನ್ ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಐಪಿ68 ರೇಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಟೈಟಾನ್ ಎಂ3 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋ-ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಜೊತೆ ಗೂಗಲ್​ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಜಿ6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್​ನಿಂದ ಇಕ್ವಿಪ್ ಆಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಎಫ್/1.7) ಮೇನ್ ಶೂಟರ್, 127-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಜೊತೆ 10.5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಎಫ್/2.2) ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 30x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಇರುವ 10.8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಎಫ್/3.1) ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಲಾ ಒಂದು 10 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಎಫ್/2.2) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 4ಕೆ/60 ಎಫ್ಪಿಎಸ್ ವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೋ ಫೋಲ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ 4806mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ 30W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟ್​ನಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 50 ಪರ್ಸೆಂಟ್​ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ 25W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, USB Type-C Port, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS ಮತ್ತು NavIC ಇವೆ. ಈ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ Side-mounted Fingerprint Scanner ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 155.2x76x10.1ಎಂಎಂ (ಫೋಲ್ಡೆಡ್) ಮತ್ತು 155.2x150.4x5ಎಂಎಂ (ಅನ್ಫೋಲ್ಡೆಡ್). ಇದರ ತೂಕ ಸುಮಾರು 239 ಗ್ರಾಂ ಇದೆ.

ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್​ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರಿಸ್​ ಯುಗಾರಂಭ: ₹10,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 6 ತಿಂಗಳು AI Pro ಫ್ರೀ ಸೇರಿ ಏನುಂಟು ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?

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