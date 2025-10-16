ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ರೂ.1,72,999 ಬೆಲೆಯ ಗೂಗಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ !
Google Pixel 10 Pro Fold Explode: ಗೂಗಲ್ನ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಚಾನೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 16, 2025 at 11:11 AM IST
Google Pixel 10 Pro Fold Explode: ಗೂಗಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅದರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಮೇರಿಕನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ JerryRigEverything ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗೂಗಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಡಿಸುವ ಫೋನ್ Pixel 10 Pro Fold ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಜ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೋರ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ Google Pixel 10 Pro Foldನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
JerryRigEverything ಎಂದರೇನು?: JerryRigEverything ಎಂಬುದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯಾಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು, ತಿರುಚುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಜ್ಯಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯಾಕ್ ತೀವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು. ಜ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಚಿಂತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ: ನೀವು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಫೋಟವು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿನ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು JerryRigEverything ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ Google Pixel 10 Pro ಫೋಲ್ಡ್ 256GB ರೂಪಾಂತರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,72,999. 6.4-ಇಂಚಿನ OLED ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 8-ಇಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಎರಡೂ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 3,000 nits ವರೆಗಿನ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿವೆ. 3nm ಟೆನ್ಸರ್ G5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನ್ M2 ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಚಿಪ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಡಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್-ಫೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 30W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 15W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸೆಲ್ 5,015mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
