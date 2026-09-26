ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಫೀಚರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ!
Google Photos Virtual Closet: ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಫೀಚರ್ ಭಾರತದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, iOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : September 26, 2026 at 11:02 AM IST
Google Photos Virtual Closet: ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಐ-ಆಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಾಪ್ಸ್, ಬಾಟಮ್ಸ್, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ರೀತಿಯ ಕೆಟಗರಿಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲೂಲೆಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತರಹದ ಫೀಚರ್: ಈ ಫೀಚರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ "ಕ್ಲೂಲೆಸ್" (Clueless) ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಚೆರ್ ಬಳಸುವ ವರ್ಚುವಲ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ತರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಫೀಚರ್ ಈಗ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
2️⃣ As if! Virtually style and try on new looks with wardrobe, which automatically catalogs the clothes in your photos pic.twitter.com/W3ZZDsPGzq— Google (@Google) September 24, 2026
ಲಾಂಚ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಗೂಗಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ತರಲು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಕೇವಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಿಟೇಲರ್ಗಳಂತಹ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲೋಸೆಟ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Google Photos ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
- ಆ್ಯಪ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ "Virtual Closet" ಅಥವಾ Closet ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ "Closet" ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.
- ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಳಸುವಾಗ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ.
- ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ನೀವು ಟಾಪ್ಸ್, ಬಾಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ರೀತಿಯ ಕೆಟಗರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ನಂತರ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ.
- ಹೊಸ ಔಟ್ಫಿಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಯೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯೂಸರ್ಗಳು ಈಗ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ.. Google Photos ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು "Closet" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು: ಈ ರೋಲ್ಔಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ (Gemini Spark) ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರೈಟನ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ AI ಪ್ರೊ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯೂಸರ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮಾರ್ಕಪ್ ಟೂಲ್ (Markup Tool) ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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