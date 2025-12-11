ETV Bharat / technology

ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಗೂಗಲ್​ ಫೋಟೋಸ್​ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್: ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Google Photos Video Editor: ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್​ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾರೋಸೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

GOOGLE PHOTOS VIDEO EDITING FEATURE GOOGLE PHOTOS FOR IOS GOOGLE PHOTOS FOR ANDROID GOOGLE PHOTOS NEW FEATURES
ಗೂಗಲ್​ ಫೋಟೋಸ್​ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ (Photo Credit- Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 8:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Google Photos Video Editor: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಘೋಷಿಸಿತು. ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್​ ರೀ ಡಿಸೈನ್​ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಲಿಪ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಹೊಸ ಫಾಂಟ್‌ಗಳು, ಕಲರ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್​ಗೌಂಡ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು ಪ್ರೀ-ಸೆಟ್ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್​, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಕಟ್ಸ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಂಡ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವುಗಳಿಂದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು, ನೀವು "ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್​ ಇದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೈಲೈಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಲಿಪ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಯುನಿವರ್ಸಲ್​ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್​ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್​ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ "ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್​" ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪಾದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೈಲೈಟ್ ರೀಲ್‌ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಫಾಂಟ್ಸ್​, ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಲರ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಓದಿ: ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿದೆ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​

TAGGED:

GOOGLE PHOTOS VIDEO EDITING FEATURE
GOOGLE PHOTOS FOR IOS
GOOGLE PHOTOS FOR ANDROID
GOOGLE PHOTOS NEW FEATURES
GOOGLE PHOTOS VIDEO EDITOR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.