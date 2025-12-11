ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್: ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Google Photos Video Editor: ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ಕ್ಯಾರೋಸೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : December 11, 2025 at 8:22 AM IST
Google Photos Video Editor: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಘೋಷಿಸಿತು. ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ರೀ ಡಿಸೈನ್ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಲಿಪ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಹೊಸ ಫಾಂಟ್ಗಳು, ಕಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗೌಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ನಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಪ್ರೀ-ಸೆಟ್ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವುಗಳಿಂದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು, ನೀವು "ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೈಲೈಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಲಿಪ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ "ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್" ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪಾದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೈಲೈಟ್ ರೀಲ್ಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಫಾಂಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
