ಇನ್ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಆರಂಭವಾಯ್ತು 'ಡಿಸ್ಕವರ್ ಶಾಪ್' ಫೀಚರ್!
Google Pay Discover Shop Launched: ಗೂಗಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ ‘ಗೂಗಲ್ ಪೇ’ನಲ್ಲಿ ‘ಡಿಸ್ಕವರ್ ಶಾಪ್’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 10:14 AM IST
Google Pay Discover Shop Launched: ಭಾರತೀಯರ ದೈನಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಪೇ (Google Pay) ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಆಪ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದು ಆಪ್ನೊಳಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ‘ಡಿಸ್ಕವರ್ ಶಾಪ್’ (Discover Shop) ಎಂಬ ವಿನೂತನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಶಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
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ಡಿಸ್ಕವರ್ ಶಾಪ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಪ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ‘ಡಿಸ್ಕವರ್’ (Discover) ಎಂಬ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೃಹತ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗೂಗಲ್ನ ‘ಶಾಪಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್’ (Shopping Graph) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿರುಚಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟದ (Web and App Activity) ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಆಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಈ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ (YouTube) ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೈ-ಆನ್ ಮತ್ತು ವಿಷುವಲ್ ಸರ್ಚ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಶಾಪ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ‘ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರೈ-ಆನ್’ (Virtual Try-On). ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಾವು ಖರೀದಿಸಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಸಡಿಲವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸಬಹುದಾದ ರೆಡಿ-ಟು-ವೇರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ‘ವಿಷುಯಲ್ ಸರ್ಚ್’ (Visual Search) ಮತ್ತೊಂದು ಸರಳ ಪರಿಕರವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹೊಸ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೊದಲು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ (Play Store) ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'Discover' ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಬಳಸಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೂಗಲ್ ಖಾತೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'Web and App Activity' ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಪರ್ಸನಲೈಸೇಶನ್ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
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