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Google, OpenAI, Anthropic ಜಂಟಿ ಪ್ಲಾನ್: ಸ್ವತಂತ್ರ AI ಸೇಫ್ಟಿ ಬಾಡಿ SAFA ರಚನೆಗೆ ಚರ್ಚೆ! ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್ ಆಫರ್

AI Safety Body SAFA: Google, OpenAI ಮತ್ತು Anthropic ಕಂಪನಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಯಾಗಿದೆ.

AI SAFETY BODY ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಎಐ AI ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ FRONTIER AI SAFETY GOOGLE OPENAI ANTHROPIC
Google, OpenAI, Anthropic ಜಂಟಿ ಪ್ಲಾನ್ (Photo Credit: Google, OpenAI, Anthropic)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 11:06 AM IST

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AI Safety Body SAFA: ವಿಶ್ವದ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ AI ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ Google, OpenAI ಮತ್ತು Anthropic ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ AI ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ದಿ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ Standards Authority for Frontier AI (SAFA) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ?: ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಗಳು ಶ್ವೇತಭವನದ ಮಾಜಿ AI ನೀತಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿ ಕಚೇರಿಯ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆರತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ SAFAದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. SAFA ನೇರವಾಗಿ ಮಾದರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೂರು ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ United States Center for AI Standards and Innovation ಫೆಡರಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೇನು?: ಈ ಜಂಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದತ್ತ ಒಲವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ OpenAI ವಕ್ತಾರರೊಬ್ಬರು CNBCಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ Google ಮತ್ತು Anthropic ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ Google DeepMind ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು Alphabetನ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ ಡೆಮಿಸ್ ಹಸಬಿಸ್ ಅವರು Xನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ನಂತರ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು FINRA ಮಾದರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಕ ವಾಚ್‌ಡಾಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ US ಬೆಂಬಲಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ Anthropic CEO ದಾರಿಯೋ ಅಮೋಡಿ ಅವರು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವ್ಯಾಪಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಬಂಧವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯತ್ತ ಒಲವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು.

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TAGGED:

AI SAFETY BODY
ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಎಐ AI ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ
FRONTIER AI SAFETY
GOOGLE OPENAI ANTHROPIC
AI SAFETY BODY SAFA

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