ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್; ಇನ್ಮುಂದೆ ಜೆಮಿನಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ!
Google Gemini Notebook: ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'S Chand' ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಕರ ನೂರಾರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಕಾರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 8:26 AM IST
Google Gemini Notebook: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಜೆಮಿನಿ ನೋಟ್ಬುಕ್' (Gemini Notebook / NotebookLM) ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕೋರ್ಸ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು (Textbooks) ತಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸುಧಾರಿತ ಎಐ (AI) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್ (Google Play Books) ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.
☎️ Calling all students: You can now access hundreds of textbooks directly in Notebook, for no charge. From publishers like S Chand Publishing, OpenStax, and Open Textbook Library— browse, select and upload them as sources to ace all of your upcoming exams (no more excuses, ok?) https://t.co/0mzweVIycJ— Gemini Notebook (@Gemini_Notebook) October 29, 2026
ಭಾರತದ 'S Chand' ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯ!: ಗೂಗಲ್ ಈ ಉಚಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕಾಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ
- ಎಸ್ ಚಂದ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ (S Chand Publishing - India)
- ಓಪನ್ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (OpenStax)
- ಓಪನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಬುಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ (Open Textbook Library)
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಕರ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಮಿನಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಕಾರ್ಡ್ಸ್!: ಒಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೆಮಿನಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತನ್ನ ಇಡೀ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಖರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Students can now add course materials and textbooks right in @Gemini_Notebook at no charge. 📚 Access hundreds of textbooks from providers in the U.S. and India, including OpenStax, Open Textbook Library, and S Chand Publishing, with inline citations, study guides, practice quizzes, and more.— News from Google (@NewsFromGoogle) October 29, 2026
ಇನ್-ಲೈನ್ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ (Inline Citations): ಎಐ ನೀಡುವ ಉತ್ತರದ ಜೊತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಪುಟಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು (Citations) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್-ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಸುಲಭ: ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್ಗಳು (Study Guides), ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (Practice Questions) ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಕಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ (Flashcards) ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನಾದರೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸ್ಟಡಿ ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೆಮಿನಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು..
- ಮೊದಲು Google Gemini Notebook ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
- ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ "Add sources" (ಆ್ಯಡ್ ಸೋರ್ಸ್) ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ "Textbooks" (ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು) ಆಪ್ಷನ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್ನ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ (Add).
- ಈಗ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಓದುವುದು ಬೋರಿಂಗ್ ಎನಿಸದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಮಜವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ.
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