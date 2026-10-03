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ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾದ ಜೆಮಿನಿ: 'ಗೈಡೆಡ್ ವಿಷನ್' ಫೀಚರ್ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್!

Google Guided Vision: ಅಂಧರು ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಲೈವ್ ವಾಯ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಗೈಡೆಡ್ ವಿಷನ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

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ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾದ ಜೆಮಿನಿ (Photo Credit: Google Blog)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 10:18 AM IST

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Google Guided Vision: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಲೈವ್ (Gemini Live) ನಲ್ಲಿ 'ಗೈಡೆಡ್ ವಿಷನ್' (Guided Vision) ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಅಂಧರು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ನೀವು ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ, ಬಾಗಿಲು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಗಲ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ "ಫೋನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ" ಅಥವಾ "ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ" ಎಂದು ಗೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಐರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಈ ವಿಶೇಷ ಫೀಚರ್ ಗೂಗಲ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಐರಾ' (Aira) ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಐರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಷುವಲ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟರ್‌ಪ್ರಿಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ. ಐರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 'ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್' ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಐರಾ ತಜ್ಞರು ವಿಶೇಷ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೀಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಆಡಿಯೋ ವಿವರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. "ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ", "ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ" ಅಥವಾ "ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ" ಎಂಬಂತಹ ಸಹಜ ವಾಯ್ಸ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಜೆಮಿನಿ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 9 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ವರ್ಷನ್ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವುದು?: ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

  • ಜೆಮಿನಿ ಆ್ಯಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ..
  • ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆನುವಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ..
  • ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು..

ಕಂಪನಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?: ಗೈಡೆಡ್ ವಿಷನ್ ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಕೋಲಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಐರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಖರತೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.

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GOOGLE GUIDED VISION FEATURE
GEMINI LIVE FOR BLIND PEOPLE
ಗೂಗಲ್ AI ಕಣ್ಣು ಫೀಚರ್
ಐರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಗೂಗಲ್
GOOGLE GUIDED VISION

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