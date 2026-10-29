ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಕ್ರಾಂತಿ: ಕೇವಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಾತು-ಸೌಂಡ್ ಇರೋ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸೃಷ್ಟಿ!
Google Genie 4 Launched: ಗೂಗಲ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸೌಂಡ್, ಮಾತು ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ 'ಜೀನಿ 4' ಎಐ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 9:42 AM IST
Google Genie 4 Launched: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗೂಗಲ್ (Google) ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಎಐ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗವಾದ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ (DeepMind), ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ 'ಜೀನಿ 4' (Genie 4) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲಿಸುವ, ಶಬ್ಧಗಳು ಕೇಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ನೈಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜೀವಂತ ಪರಿಸರವನ್ನು (Living Environments) ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಜೀನಿ 4 ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್' (World Model) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಜೀನಿ 4 ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಜೀನಿ 4 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೂಗಲ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಜೆಮಿನಿ' (Gemini) ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜೆಮಿನಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
This is Genie 4, our most realistic and interactive world model yet. 🌐 Explore dynamic environments in real time to see how the scene responds, sounds, and how the people in it move, react, and speak.— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 27, 2026
- ಜೆಮಿನಿ ಓಮ್ನಿ (Gemini Omni): ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (Physics) ಮತ್ತು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇತರ ಜೆಮಿನಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು: ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅವು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ (Reasoning) ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಶಬ್ಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಜೀನಿ 4 ತಾನಾಗಿಯೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು? ಬಳಕೆದಾರರು ಜೀನಿ 4 ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳ (Text Prompts) ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೃಶ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತರಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೈಜ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ!: ಜೀನಿ 4 ಆವೃತ್ತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದರೆ ಅದರ 'ನೇಟಿವ್ ಆಡಿಯೋ' (Native Audio) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶಬ್ಧಗಳು: ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗಾಳಿ, ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
- ಲೈವ್ ಸಂಭಾಷಣೆ: ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೊದಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಐ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಲೈವ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಜೆಮಿನಿ 3.8 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ (Gemini 3.8 Flash) ನೊಂದಿಗೆ ಗೈಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೆಪ್ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೂಗಲ್ ಜೀನಿ 4 ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುನ್ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ (Research Preview) ತನ್ನ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಟೆಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 'ಅಫಿಶಿಯಲ್ ವೇಟ್ಲಿಸ್ಟ್' (Public Waitlist) ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಆಲ್ಟ್ರಾ (Google AI Ultra) ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜೀನಿ' ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಜೆಮಿನಿ ಎಪಿಐ (Gemini API) ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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