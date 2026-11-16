ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ: ವೇಗ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ‘ಜೆಮಿನಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್’ ಎಐ ಲಾಂಚ್!
Google Gemini 4 Hydrogen: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾದರಿಯಾದ 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್' ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 9:47 AM IST
Google Gemini 4 Hydrogen: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಗೂಗಲ್ 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್' (Gemini 4 Hydrogen) ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತಿ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್' (Carbon) ಮತ್ತು 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಆರ್ಗಾನ್' (Argon) ಎಂಬೆರಡು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಹೈಡ್ರೋಜನ್', ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವುದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (Tests) ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಹು-ಹಂತದ (Multi-step) ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 'ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್' (Artificial Analysis Intelligence Index) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆರ್ಗಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ (Default) ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನ್ 50 ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 51 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 54 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಇತರ ಸಮಾನ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
Go from idea to finished video with Gemini 4 Hydrogen. Using a custom skill and simple brief, Gemini 4 Hydrogen created a sizzle reel about the element “Hydrogen," sourcing public-domain archival footage and cutting it into one continuous edit with clean narration.— Google Gemini (@GeminiApp) November 13, 2026
ಜೆಮಿನಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಲಕ್ಷ) ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ 1.50 ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ 7.50 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟೋಕನ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಇದೇ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು?
- ಡೆವಲಪರ್ಗಳು: ಎಐ ಸ್ಟುಡಿಯೋ (AI Studio) ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಮಿನಿ ಎಪಿಐ (Gemini API) ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಂದಾದಾರರು 'ಆಂಟಿಗ್ರಾವಿಟಿ' (Antigravity) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಉದ್ಯಮಗಳು: ಜೆಮಿನಿ ಫಾರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಆಂಟಿಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (Google Sheets) ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು: ಎಲ್ಲರೂ ಜೆಮಿನಿ ಆಪ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಂಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಬಗ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉನ್ನತ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವೇಗದ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗಾನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
ಇದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಆಂಟಿಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ 'ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟರ್' (Orchestrator) ಎಂಬ ಹೊಸ ಟೂಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡುವೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ನಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಿದ್ದು, ಶೇ. 24 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೋಟಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶೇ. 19 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಜೆಮಿನಿ 3.8 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ಸುಧಾರಣೆ: ಹಳೆಯ 'ಜೆಮಿನಿ 3.8 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್' ನಿಂದ 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್'ಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 2.5 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 'ಟರ್ಮಿನಲ್-ಬೆಂಚ್ 4.1' ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂಕ ಶೇ. 18.2 ರಿಂದ ಶೇ.57ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ನೀಡುವ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳ (Fabricated Claims) ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇದು 5 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ:
- ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೀಬಗ್ಗಿಂಗ್: ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಖರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 2.8 ಪಟ್ಟು ವೇಗ ಮತ್ತು ಶೇ.12 ರಿಂದ 23 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಟೋಕನ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ತೆರಿಗೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಕೆಲಸ: 'ಏಜೆಂಟ್ ಅರೆನಾ'ದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಇದು ತೆರಿಗೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ.
- ಮಲ್ಟಿ-ಮೀಡಿಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಪಿಡಿಎಫ್ (PDF), ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್, ಚಾರ್ಟ್ಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ವೆಬ್ ಡಿಸೈನ್: ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳು: ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾಲ್ಕು ಆಲೋಚನಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಲೋ (Low), ಮೀಡಿಯಂ (Medium), ಹೈ (High) ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಎಕ್ಸ್ಹೈ' (xhigh). ಇದರಲ್ಲಿ 'ಹೈ' ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?: ಜೆಮಿನಿ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಶೈಲಿ (Tone) ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಿಮೇಲ್ (Gmail), ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ (Google Drive), ಏರ್ಟೇಬಲ್ (Airtable) ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಬಾಕ್ಸ್ನಂತಹ (Dropbox) ಆಪ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲದು. ಇನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷರ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ (Typos) ಅಥವಾ ಬಹು-ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಿದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದೃಶ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು (Visual), ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗದಿದ್ದ ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ: ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು (Overreach) ಇದು ಶೇ. 81 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 96.7 ರಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ (Honesty) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುಪ್ತ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು (Hidden Prompt Attacks) ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ 2.3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ (False Refusals) ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 0.4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್' ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವೇಗ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
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