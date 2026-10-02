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ಗೂಗಲ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ AI ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ: ಜೆಮಿನಿ 4 ಆರ್ಗಾನ್ ಲಾಂಚ್, ಮೊದಲು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಜ್ಞರ ಕೈಗೆ!

Google Gemini 4 Argon Launch: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ AI ಮಾಡೆಲ್ ಜೆಮಿನಿ 4 ಆರ್ಗಾನ್ ಫೇರ್‌ವಿಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಡಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

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ಜೆಮಿನಿ 4 ಆರ್ಗಾನ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2026 at 1:26 PM IST

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Google Gemini 4 Argon Launch: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ AI ಮಾಡೆಲ್ 'ಜೆಮಿನಿ 4 ಆರ್ಗಾನ್' (Gemini 4 Argon) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ 'ಫೇರ್‌ವಿಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್' (Fairwind Programme) ಅಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆರ್ಗಾನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ತರಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘವಾದ, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮರೆತುಹೋಗಲ್ಲ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ರಿಯಲ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲೀಗಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕೆಲಸಗಳು, ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ: AutomationBench ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ 4 ಆರ್ಗಾನ್ ಶೇಕಡಾ 51.3 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೋರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಂಡ್ - ಟು - ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ CWE-bench v1 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 68 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಲೀಡರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ Grok 4.7, GPT-6 Astra, Claude Opus 5.5 ನಂತಹ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಆರ್ಗಾನ್ ನಿಂತಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಗೂಗಲ್ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟೋಕನ್‌ಗೆ 2 ಡಾಲರ್, ಪ್ರತಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಟೋಕನ್‌ಗೆ 10 ಡಾಲರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟೋಕನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 95 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಏಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ?: ಇಷ್ಟು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದೆ. ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೂಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ, ಈ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟರ್‌ಗಳ ಫೀಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಗಾನ್ ಕೆಲಸವೇನು?: ಗೂಗಲ್‌ನ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಡಿಂಗ್, ಡೀಪ್​ ರಿಸರ್ಚ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೀ ಸಬ್‌ರೂಟೀನ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರ್ಗಾನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 40 ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ತಂಡ ಗೂಗಲ್‌ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಮೆಮೊರಿ ಉಳಿಸುವ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ 300 TiB ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಮೊರಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 500 TiB ನಿಂದ 1 PiB ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 10 ಸಾವಿರ ಲೈನ್‌ಗಳ ಕೋಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 8 ಲಕ್ಷ ಲೈನ್‌ಗಳ 'Fuchsia Zircon' ಕರ್ನಲ್​ವರೆಗೆ, C, C++ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಕೋಡ್‌ಬೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ Rust ಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕೂಡ ಆರ್ಗಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಗೂಗಲ್ ಹೊಸ AI ಮಾಡೆಲ್
ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಐ
GEMINI 4 ARGON PRICE
GOOGLE GEMINI 4 ARGON LAUNCH

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