ಗೂಗಲ್ನಿಂದ Gemini 3.8 Live ಲಾಂಚ್: ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಸಹಜ ಸಂವಾದ, ಸರ್ಚ್ ಲೈವ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ !
Gemini Extended Thinking: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ Gemini 3.8 Live ಮತ್ತು Extended Thinking ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 16, 2026 at 1:30 PM IST
Gemini Extended Thinking: ಗೂಗಲ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈವ್ ಸಂವಾದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 'Gemini 3.8 Live' ಮತ್ತು 'Gemini 3.8 Live Extended Thinking' ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ AI ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಜ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ '3.1 Flash Live' ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ AI ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಮಾಡುವ ಸಂವಾದದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
'Extended Thinking' ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ: ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ 'Gemini 3.8 Live Extended Thinking' ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ Gmail Live (ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಹುಡುಕಾಟ), Docs Live (ಕರಡು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್) ಮತ್ತು Keep Live (ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು) ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.
Gemini Live ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ವಿತರಣೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಸಂವಾದವು ಕಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ "ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಿಡಿ..." (Let me check that...) ನಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಖಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಭಾವಿ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಇದರ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ 'Artificial Analysis'ನ 'Speech-to-Speech Quality Index' ನಲ್ಲಿ (82.6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ) ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'τ-Voice' ನಲ್ಲಿ 68.6% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್' (ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) ದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 'Sierra' ನ 'τ-Voice-Banking' ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ 35.1% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
'Big-Bench Audio' ನಲ್ಲಿ 97.7% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ತರ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಹಿ ಸಂವಾದ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜೆಮಿನಿ 3.8 ಲೈವ್ ಮೂಲ ಮಾಡೆಲ್ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಹಿ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ರಿಯಲ್ - ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು API ಕಾಲ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವುಗಳ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ 97 ಬೆಂಬಲಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪೀಚ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅರೇನಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು AI-ಚಾಲಿತ 'ಸರ್ಚ್ ಲೈವ್' ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ AI ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು, ನೋಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಬಳಕೆದಾರ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ನ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವನಂತೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಇದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ 3.8 ಸೀರಿಸ್ AI ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಎಐಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ: ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್