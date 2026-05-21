ETV Bharat / technology

ಗೂಗಲ್ I/O 2026 ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಜೆಮಿನಿ 3.5 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್​ನಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​!

Google I/O 2026: ಈ ಬಾರಿ ಗೂಗಲ್ I/O 2026ನಲ್ಲಿ ಎಐಗೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ "ಜೆಮಿನಿ 3.5 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್," "ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಸರ್ಚ್," ಮತ್ತು "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು" ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

GOOGLE GEMINI SPARK GOOGLE SMART GLASSES GEMINI 3 5 FLASH GOOGLE
ಗೂಗಲ್ I/O 2026 ಹೈಲೈಟ್ಸ್ (Image Credit: YouTube/Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 21, 2026 at 8:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Google I/O 2026: ಮೇ 19 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ 2026 ರ I/O ಡೆವಲಪರ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಕೀನೋಟ್​ ಪ್ರಸೆಂಟೆಷನ್​ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3.2 ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಿಯನ್ ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಗೂಗಲ್‌ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು, ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳು AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. 8.5 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೂಗಲ್‌ನ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 375 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೌಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಲಾ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಚೈ ವಿವರಿಸಿದರು.

Gemini 3.5 Flash, Gemini Omni: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ AI ಮಾದರಿ "ಜೆಮಿನಿ 3.5 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್" ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಗೂಗಲ್‌ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು API ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ "ಜೆಮಿನಿ 3.5 ಪ್ರೊ" ಮಾದರಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಜೆಮಿನಿ 3.5 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ "ಜೆಮಿನಿ ಓಮ್ನಿ" ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಷನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ, ಇಮೇಜ್​, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೀರಿಸ್​ನ ಮೊದಲ ಮಾದರಿ "ಜೆಮಿನಿ ಓಮ್ನಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್" ಈಗ ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಗೂಗಲ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ API ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಪರ್ಸನಲ್​ AI ಏಜೆಂಟ್: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ AI ಏಜೆಂಟ್ "ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್" ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೀಸಲಾದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಷಿನ್​ಗಳಲ್ಲಿ 24/7 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಏಜೆಂಟ್, ಫೋನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಆಂಟಿಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಜೆಮಿನಿ 3.5 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. MCP ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ AI ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸಸ್​, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​: ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ XR ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸಸ್​​ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ವಾಯ್ಸ್​ ಅಸಿಸ್ಟನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಡಿಯೊ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಳಕೆದಾರರ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಡಿಯೊ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ "ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೊ" ಎಂಬ ಇಂಡಿಕೇಟರ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ AI ಏಜೆಂಟ್‌ನ ಲೈವ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ಜೊತೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಓದಿ: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ 'ಕೇಕ್ ತರಹದ' ಪದರಗಳು: ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೋದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ!

TAGGED:

GOOGLE GEMINI SPARK
GOOGLE SMART GLASSES
GEMINI 3 5 FLASH
GOOGLE
GOOGLE I O 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.