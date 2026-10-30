ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಾಟರಿ: ಪಿಡಿಎಫ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್, ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಜೆಮಿನಿ ಒಳಗೇ ಲಭ್ಯ!
Google Gemini Update: ಜೆಮಿನಿ ಚಾಟ್ ಒಳಗೇ ನೇರವಾಗಿ ಪಿಡಿಎಫ್, ಡಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 9:58 AM IST
Google Gemini Update: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಲಾರ್ಜ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ (LLM) ಆದ 'ಜೆಮಿನಿ' (Gemini) ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಆಪ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ (Professionals) ಭಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ ಚಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (Gemini Chat Interface) ಒಳಗೇ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು (Create), ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (View) ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ (Edit) ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಜೆಮಿನಿ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಜೆಮಿನಿ ಆಪ್ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ?: ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನಂತರ ಜೆಮಿನಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವಿಧ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ಗಳು (PDFs)
- ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ (Google Docs) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ (Google Sheets)
- ಸ್ಲೈಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ (Presentations / Slides)
- ಮಾರ್ಕ್ಡೌನ್ ಫೈಲ್ಗಳು (Markdown), ಟಿಎಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈಲ್ಗಳು (TXT) ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ಗಳು (Code Files)
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪಿಡಿಎಫ್ (PDF) ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ವೆಬ್ (Web) ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ (Mobile) ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್, ಶೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ವೆಬ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಮಾತ್ರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜೆಮಿನಿ ಆಪ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಫೈಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ಜೆಮಿನಿ ಚಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು.
- ನೇರ ಟೈಪಿಂಗ್: ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಹೈಲೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್: ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯವನ್ನು (Text) ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೆಮಿನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್: ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಜೆಮಿನಿಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು (Table) ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನೀವು ಜೆಮಿನಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸದ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು (Handwritten Lecture Notes) ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಜೆಮಿನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ 'PDF ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್' ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಜೆಮಿನಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ: ವರದಿಗಳು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಹಂತದಿಂದ ದಾಟಿ, ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದೈತ್ಯ ಎಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಓದಿ: Gemini Notebook में अब फ्री मिलेगी सैकड़ों Textbooks, जानें कैसे अब पढ़ाई होगी आसान और मजेदार