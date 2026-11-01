ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ನಿಮ್ಮದೇ ಹೋಲಿಕೆಯ ಎಐ ಅವತಾರ್ ರಚಿಸಲು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಮುನ್ನಲೆಗೆ!
Google Gemini Upgrade: ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ ಓಮ್ನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಐ ಅವತಾರ್ ರಚಿಸುವ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 7:41 AM IST
Google Gemini Upgrade: ಜಾಗತಿಕ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಜೆಮಿನಿ (Gemini) ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದೇ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಂತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅವತಾರ್ಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೂಗಲ್ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವತಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇತರರು ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಜೆಮಿನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವತಾರ್?: ಜೆಮಿನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅವತಾರ್ (Gemini Personal Avatar) ಎನ್ನುವುದು ಬಳಕೆದಾರರ ಮುಖದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೈಜ ಧ್ವನಿಯ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಐ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಇಮೇಜ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರಗಳ ರಚನೆಗಾಗಿ 'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ' (Nano Banana) ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ 'ಜೆಮಿನಿ ಓಮ್ನಿ' (Gemini Omni) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೂಗಲ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಯುಕೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
You can now create and share your avatar in Gemini to star in images and videos with friends. Share your personal avatars, tag each other in prompts, and maintain character and voice consistency. Plus, you're in control and can add or remove anyone's access whenever you want.— Google Gemini (@GeminiApp) October 29, 2026
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಐ ಅವತಾರ್ ರಚಿಸುವ ಸರಳ ಹಂತಗಳು: ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಅವತಾರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು..
- ಹಂತ 1 & 2: ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ 'ಪರ್ಸನಲ್ ಅವತಾರ್ಸ್' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
- ಹಂತ 3 & 4: ಹೊಸ ಅವತಾರ್ ರಚಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಆಗ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಕ್ಯೂಆರ್ (QR Code) ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹಂತ 5 & 6: ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಹಂತ 7 & 8: ನಂತರ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೆಮಿನಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅವತಾರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವತಾರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಐ ಅವತಾರ್ ಅನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಜಿಮೇಲ್ (Gmail) ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಈ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಐ ಅವತಾರ್ ಬೇಡವೆನಿಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ (Delete) ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ರಚನೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
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