ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ರಿಮೈಂಡರ್​ ಅಲರ್ಟ್ ಫೀಚರ್​!

Google Ai Wellness Alert: ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ರಿಮೈಂಡರ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಈಗ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ರಿಮೈಂಡರ್​ ಅಲರ್ಟ್ ಫೀಚರ್​! (Photo Credit- Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 11:30 AM IST

Google Ai Wellness Alert: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಜೆಮಿನಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೆಲ್‌ನೆಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು AI ನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆನಪಿಸುವ ರಿಮೈಂಡರ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೂಗಲ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ 17.3.59 APK ಅನ್ನು ಟೀಯರ್​ಡೌನ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಸುಳಿವುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಅಲರ್ಟ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಲರ್ಟ್​ ಅನ್ನು "Try a short break" ಎಂಬ ಟೈಟಲ್​ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಜೆಮಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಎಐ ಎಂದು ಇದು ರಿಮೈಂಡರ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಗೂಗಲ್​ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

AI ಜೊತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಅಪಾಯಗಳು: ಈ ಸಂದೇಶವು ಜೆಮಿನಿ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವನಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಎಐಗೆ ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗೂಗಲ್​ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ AI ನಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

AI ಯೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂವಹನವು ಕೆಲ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್​ ಈಗ ಅಂತಹ ಮೈಂಡ್‌ಫುಲ್‌ನೆಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರಿಮೈಂಡರ್​ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

