ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ‘Notebook Import’ ಫೀಚರ್!; ಇದು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Gemini Notebooklm Import Feature: "Notebook Import" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Published : November 25, 2025 at 1:01 PM IST
Gemini Notebooklm Import Feature: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗಳು, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ "Notebook Import" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜೆಮಿನಿಗೆ Import ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ಇಮೇಜ್, ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಇಂಪೊರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ "Add Notebook" ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಿದ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಜೆಮಿನಿಗೆ ಇಂಪೊರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತಿಮ UI/UX ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗೂಗಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು.
ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
1. ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಹಿತಿ, ಒಂದೇ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು AI ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ಒಂದೇ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತವೆ.
2. ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ ನಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
3. ರಚನಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ AI ಲೈವ್ ಹೆಲ್ಪ್: ಈಗ ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ, ಸಂಘಟಿತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಸಾರಾಂಶಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ AI ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಮಲ್ಟಿ-ಸೋರ್ಸ್ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ವೇಗವಾದ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಹರಿವುಗಳು: ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಕಾರದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು (PDFs, Docs, Links, Research papers, etc)ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಓದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಹೋಲಿಕೆಗಳು, ಸಾರಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕೆಲಸದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ?: ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ, ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂ, ಡಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಐ ಸೇವೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ "Notebook Import" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ?: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಜೆಮಿನಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15ಆರ್, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೋ 2