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ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫೋ ಹುಡುಕಿ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜೆಮಿನಿ! ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಗೂಗಲ್!!

Gemini AI Hack: ಗೂಗಲ್‌ನ ಜೆಮಿನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. AI ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.

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ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫೋ ಹುಡುಕಿ, ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜೆಮಿನಿ (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 10:13 AM IST

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Gemini AI Hack: ಜೆಮಿನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಂಪನಿ ಇರ್​ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ: ಈ ಹ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಮೂರು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್‌ನ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹೀದರ್ ಆಡ್ಕಿನ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡ್ಕಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ AI ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಘಟನೆಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರ್​ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಇರ್​ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ವಕ್ತಾರರು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇತರ AI ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Meta, Anthropic, OpenAI ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ: ಇರ್​ರೆಗ್ಯೂಲರ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು Meta, Anthropic ಮತ್ತು OpenAI ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. AI ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರ್​​ರೆಗ್ಯೂಲರ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಊಹಿಸಿ ಹ್ಯಾಕ್: ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಇತರ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೆಪೊಸಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡೆನ್ಶಿಯಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ನಂತರ ಅದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೂರೂ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ತನ್ನ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಎಂದು ಆಡ್ಕಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎಐ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.

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