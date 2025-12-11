ETV Bharat / technology

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಹಬ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ; 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಫಂಡ್​

Google for Startups Hub: ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

T HUB FACILITY IN HYDERABAD TELANGANA AND GOOGLE GOOGLE FOR STARTUPS HUB LAUNCHES BENEFITS FOR STARTUPS
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಹಬ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ (Photo Credit: X@Revanth Reddy)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 2:32 PM IST

Google for Startups Hub: ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಟಿ-ಹಬ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ಸ್ ಹಬ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಹಬ್ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೊದಲನೆಯದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಬ್ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ AI -ಮೊದಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ಉಚಿತ ಸಹ - ಕೆಲಸದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಗೂಗಲ್​ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ AI-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ ಮೀಸಲಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, AI ಪರಿಣತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು UX ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹಾಗೆಯೇ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಟೈಯರ್-2 ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ: ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ಸ್ ಹಬ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, "ತೆಲಂಗಾಣವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಹಬ್ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿರುವ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. 1998 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. 2034 ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳು ಯುನಿಕಾರ್ನ್‌ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಯಶಸ್ವಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗೂಗಲ್ 1998 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್ 2047 ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2034 ರ ವೇಳೆಗೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರೀತಿ ಲೋಬಾನಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಪ್ಲೇ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳವರೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಹಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​​ ಬದ್ಧ: ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ

