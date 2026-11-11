ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ನೇರ ಸವಾಲು: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 8ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೊಸ 'ಟಿಪಿಯು' ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಅನಾವರಣ!
Google New TPU-Systems: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ 8ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಟಿಪಿಯು ಸೀರಿಸ್ನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಗೌಪ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ 'TPU 8tx', ಬೃಹತ್ ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 'TPU 8i Max' ಎಂಬ ಕಸ್ಟಮ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 8:34 AM IST
Google New TPU Systems: ಜಾಗತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಗೂಗಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ 8ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಟೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ (TPU) ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಎರಡು ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮ್-ಮೇಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ TPU 8tx (ಮೂರನೇ 8ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಮತ್ತು TPU 8i Max (ನಾಲ್ಕನೇ 8ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಸೇರಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ 'TPU 8t' ಮತ್ತು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ರೀಸನಿಂಗ್ಗಾಗಿ 'TPU 8i' ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ನ ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
TPU 8tx ಮತ್ತು TPU 8i Max ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
- ಭದ್ರತೆಗೆ TPU 8tx: ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ (Confidential Computing) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. 5ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಎಂಡಿ ಎಪಿಕ್ (AMD EPYC) ಸಿಪಿಯುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಬೃಹತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ TPU 8i Max: ಎಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ 'ಮೆಮೊರಿ ವಾಲ್' (Memory Wall) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಡಿಮೆ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ TPU 8i ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಎಸ್ಆರ್ಎಎಂ (SRAM) ಮತ್ತು ಎಚ್ಬಿಎಂ (HBM) ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆ: ಇದುವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಟಿಪಿಯುಗಳನ್ನು 'ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್' (Google DeepMind) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಶೇಷ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಗೂಗಲ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಗೂಗಲ್, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕೇವಲ 'ಚಿಪ್'ಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 'ಸಿಸ್ಟಮ್'ಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಸಿಸ್ಟಮ್' ಎನ್ನುವುದು ಚಿಪ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒದಗಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ನ ಈ ಹೊಸ TPU 8tx ಮತ್ತು TPU 8i Max ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಎಐ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಈ ಹೊಸ ಸಂಗಮವು ಕ್ಲೌಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
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