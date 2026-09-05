ಗೂಗಲ್ 3 ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಜಿಮೇಲ್ ಲೈವ್, ಡಾಕ್ಸ್ ಲೈವ್, ಕೀಪ್ ಲೈವ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲಾಂಚ್!
Google Gemini Live Features: ಗೂಗಲ್ I/O 2026 ನಂತರ ಜಿಮೇಲ್ ಲೈವ್, ಡಾಕ್ಸ್ ಲೈವ್, ಕೀಪ್ ಲೈವ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಸೇರಿದಂತೆ 3 ವಾಯಿಸ್ ಫೀಚರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 11:11 AM IST
Google Gemini Live Features: ಗೂಗಲ್ I/O 2026 ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಈ ವಾರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಾಯಿಸ್ ಆಧಾರಿತ ಮೂರು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ Gmail Live, Docs Live, Keep Live ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜೆಮಿನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಈ ಫೀಚರ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿವೆ.
ಜಿಮೇಲ್ ಲೈವ್ ಎಂದರೇನು?: ಈ ಹೊಸ Gmail Live ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯಿಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ದದ ಈಮೇಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ಓದುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಜೆಮಿನಿಯಿಂದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ವೇಳೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಲೈವ್ ಐಕಾನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು: ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಸಂವಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸಲಿ ಈಮೇಲ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಳಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವ Live ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸದ್ಯ ಈ ಫೀಚರ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, iOSನಲ್ಲಿ Google AI Plus, Pro, Ultra ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಡಾಕ್ಸ್ ಲೈವ್ - ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಥಾಟ್ ಪಾರ್ಟನರ್ ಮತ್ತು ಸಹ-ಬರಹಗಾರ: ಗೂಗಲ್ Docs Live ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಥಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕೋ-ರೈಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಾರಾಂಶ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು, ಇತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಕರಡುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೆಮಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್, ಡ್ರೈವ್, ಚಾಟ್, ವೆಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ Create with voice ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಈ ಫೀಚರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, iOSನಲ್ಲಿ AI Pro, Ultra ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕೀಪ್ ಲೈವ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ - ಮಾತೇ ನೋಟ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ: ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೂಗಲ್ ಕೀಪ್ ಲೈವ್ ಫೀಚರ್ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಟ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆಮಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಹರಿವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪೆಸ್ಟೊ ಪಾಸ್ತಾ ತಯಾರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ನೋಟ್ನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ - ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗಿರುವ ನೋಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೀಚರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ AI Plus, Pro, Ultra ಪ್ಲಾನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡದೆಯೇ ಕೆಲಸ: ಈ ಮೂರು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಡೆ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. I/O 2026 ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ AI ಅನ್ನು ಜಿಮೇಲ್, ಡಾಕ್ಸ್, ಕೀಪ್ ಆಳವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ವಾಯ್ಸ್ - ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ 3 ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
|ವಿಭಾಗ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಲಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
|ಈವೆಂಟ್ - Google I/O 2026 ನಂತರ, ಫೀಚರ್ - Gmail Live, Docs Live, Keep Live, ಟೆಕ್ - Gemini AI, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ - ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಯಶಸ್ವಿ
|Gmail Live
|ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ - ವಾಯಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಈಮೇಲ್ ಹುಡುಕಾಟ ಬೇಡ, ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪು, ಫುಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ - ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ + ಈಮೇಲ್ ಲಿಂಕ್, ಬಳಕೆ - ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ Live ಐಕಾನ್ ಟ್ಯಾಪ್
|Docs Live & Keep Live
|Docs Live - ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಕೋ-ರೈಟರ್, ಸಾರಾಂಶ, ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಜಿಮೇಲ್, ಡ್ರೈವ್, ಚಾಟ್, ವೆಬ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, FAB > Create with voice, Keep Live - ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ನೋಟ್, ಲಿಸ್ಟ್, ಇನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ, ಉದಾ - ಪೆಸ್ಟೊ ಪಾಸ್ತಾ ಲಿಸ್ಟ್, ಚೆಕ್-ಆಫ್, ಅಪ್ಡೇಟ್
|ಲಭ್ಯತೆ
|ಪ್ರಸ್ತುತ - ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, iOS, Gmail Live - AI Plus, Pro, Ultra ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, Docs Live - AI Pro, Ultra, Keep Live - ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ Plus (ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್), Pro, Ultra, ಮುಂದೆ - Google Workspace ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ
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