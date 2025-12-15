ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ಹೊಸ AI ಟೂಲ್! ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Google Disco Gentabs: ಗೂಗಲ್ ಹೊಸ ಎಐ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಯಾವರೀತಿ, ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
Published : December 15, 2025 at 8:08 AM IST
Google Disco Gentabs: ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ "ಡಿಸ್ಕೋ" ಎಂಬ ಹೊಸ AI ಡಿಸ್ಕವರಿ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವು ಜೆಮಿನಿ 3-ಪವರ್ಡ್ ಜೆನ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ಲಾನರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ "ಡಿಸ್ಕೋ" ಅನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ, ಸರಳ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
"Disco ನಮ್ಮ ಹೊಸ 'Disco'very ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಮರುಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು "ಜೆನ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ (ನಿಮ್ಮ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮೂಲಕ) ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. "ಜೆನ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು" ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. "ಜೆನ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ವರೆಗೆ ಇವೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೆನ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂಶವು ವೆಬ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಜೆನ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ವಾರದ ಮೀಲ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಚೆರ್ರಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜಪಾನ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ.. ಜೆನ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ವೆಬ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು "ಜೆನ್ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು" ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. MacOS ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಸೈನ್-ಅಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು