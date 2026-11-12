ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ: ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇವಲ 4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ‘ಆಲ್ಫಾಪ್ರೂಫ್ ಕೋಡ್’!!
Google DeepMind Signal Protocol Verification: ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ನಂತಹ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ನೀಡುವ 'ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್' ಕೋಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಸಂಶೋಧಕರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 7:45 AM IST
Google DeepMind Signal Protocol Verification: ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಬಳಸುವ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ (WhatsApp), ಸಿಗ್ನಲ್ (Signal) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ (Google Messages) ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ 'ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್' (Signal Protocol) ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಆಲ್ಫಾಪ್ರೂಫ್ ಕೋಡ್' (AlphaProof Code) ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಐ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಅಸಲಿ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ (Formal Verification) ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಫಾರ್ಮಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್' ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿಣತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ನ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಪುಷ್ಪಮೀತ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ತಂಡವು ಮಾನವ ಪರಿಣತಿ ಹಾಗೂ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆಲ್ಫಾಪ್ರೂಫ್ ಕೋಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ?: ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ತನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ..
- ಗಣಿತೀಯ ನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ: ಮಾನವ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವಿಧ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಭದ್ರತಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗಣಿತೀಯ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು.
- 60 ಲಕ್ಷ ಸಾಲುಗಳ ಕೋಡ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: 'ಜೆಮಿನಿ ಕಾರ್ಬನ್' (Gemini Carbon) ಆಧಾರಿತ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಕೋಡ್ನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ 'ಲೀನ್' (Lean) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲುಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು.
- ನಿಖರ ಆಡಿಟ್: ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇಡೀ ಕೋಡ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕೇವಲ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ತಜ್ಞರ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದವು. ಉಳಿದ ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಲೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ಅಸಲಿ ಕೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಟಿಒ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವ ಅಸಲಿ ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಕೋಡ್ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಧನವೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಂದೇಶಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಎರಡು ದೋಷಗಳನ್ನು (Bugs) ಕೋಡ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಐ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ (CTO) ಎಹ್ರೆನ್ ಕ್ರೆಟ್, "ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಗಣಿತೀಯವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಭದ್ರತೆಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ನ 'ಆಲ್ಫಾಪ್ರೂಫ್ ಕೋಡ್' ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಗೆ ಗಣಿತೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಓದಿ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಗೂಗಲ್ಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು: ಕ್ಲಾಡ್ ಎಐನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್, ವೈಟ್ಬೋರ್ಡ್, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್!