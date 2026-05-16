ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಗೂಗಲ್: ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 15ಜಿಬಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಷ್ಟವೇ!
Google Cuts Free Storage: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಲಸಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 15GB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : May 16, 2026 at 8:02 AM IST
Google Cuts Free Storage: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ 15ಜಿಬಿ ಉಚಿತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ Gmail, ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು 15GB ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗೂಗಲ್ ನೀಡುವ 15GB ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಸಾಧಾರಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಪಲ್ ಕೇವಲ 5GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗೂಗಲ್ ಅದರ ಮೂರು ಪಟ್ಟು (15GB) ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್ ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಖಾತೆ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಖಾತೆ ಸೆಟಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, "ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 5GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನಿಂದ Google Photos, Drive ಮತ್ತು Gmail ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಡೆಯಿರಿ. 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ 5GB ಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 5GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫುಲ್ 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಾದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ g.co/help/storagepolicy ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಗೂಗಲ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ; ಆದರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 15GB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು 15 GBವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ.
ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ದಿನಾಂಕದ ಆರ್ಕೈವ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ಅಕೌಂಟ್ ರಚಿಸಿದರೆ 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ 15GB ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು ಗೂಗಲ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
