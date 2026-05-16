ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಗೂಗಲ್​: ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 15ಜಿಬಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಕಷ್ಟವೇ!

Google Cuts Free Storage: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್​ ಪಾಲಸಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 15GB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಗೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 8:02 AM IST

Google Cuts Free Storage: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಫೋನ್​ ನಂಬರ್​ ಜೊತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ 15ಜಿಬಿ ಉಚಿತ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್​ ಅಕೌಂಟ್​ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ Gmail, ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು 15GB ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗೂಗಲ್ ನೀಡುವ 15GB ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಸಾಧಾರಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಪಲ್ ಕೇವಲ 5GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗೂಗಲ್ ಅದರ ಮೂರು ಪಟ್ಟು (15GB) ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನದ ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಗೂಗಲ್​ ಡ್ರೈವ್‌ಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್ ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಖಾತೆ ಸೆಟಪ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಖಾತೆ ಸೆಟಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, "ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 5GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಇದೆ. ಫೋನ್​ ನಂಬರ್​ನಿಂದ Google Photos, Drive ಮತ್ತು Gmail ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಡೆಯಿರಿ. 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಕೇವಲ 5GB ಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್​ ಅನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 5GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫುಲ್​ 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೇಕಾದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್​ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆ್ಯಡ್​ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ g.co/help/storagepolicy ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಗೂಗಲ್​ ಸೂಚಿಸಿದೆ; ಆದರೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್​ ತನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್​ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 15GB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು 15 GBವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ.

ವೇಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್‌ನ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್​ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ದಿನಾಂಕದ ಆರ್ಕೈವ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್‌ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಇಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್​ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಕೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ಅಕೌಂಟ್​ ರಚಿಸಿದರೆ 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ 15GB ಫ್ರೀ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು ಗೂಗಲ್​ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್​ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಪಡೆಯಬಹುದು.

