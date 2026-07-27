ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್! ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರಿಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು
Google Pixel price Hikes: ಮುಂಬರುವ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರಿಸ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : July 27, 2026 at 11:08 AM IST
Google Pixel price Hikes: ನೀವು ಗೂಗಲ್ನ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 'Made by Google' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ Google ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ Pixel ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಗಮನಾರ್ಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. Pixel 11 ಸೀರಿಸ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಈಗ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಕಿಲ್ ಬರ್ಕಟ್, "ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ RAM ಮೆಮೊರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ" ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಇತರ ಗ್ರಾಹಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ ಗೂಗಲ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೆಮೊರಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, 1GB RAM ನ ಬೆಲೆ 2025 ರಲ್ಲಿ $2.80 ರಿಂದ 2026 ರಲ್ಲಿ $12 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
- ಗೂಗಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಂಪನಿ "ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
- ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರಿಸ್ನ ಬೆಲೆ "ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್" ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- "ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ" ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು. ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರಗಳು, ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಒನ್ನಂತಹ ಬಂಡಲ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂದು ಬರ್ಕಾಟ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸರಣಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ: ಡೀಲಾಬ್ಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಯು ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆಗಳು €100 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹11,000) ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ €999 ಮತ್ತು €1,199 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ €1,399 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ €1,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11
- 256GB ಮಾದರಿಗೆ €999 (ಸುಮಾರು ₹1,09,695)
- 512GB ಮಾದರಿಗೆ €1,129 (ಸುಮಾರು ₹1,23,969)
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ
- 256GB ಮಾದರಿಗೆ €1,199 (ಸುಮಾರು ₹1,31,656)
- 512GB ಮಾದರಿಗೆ €1,329 (ಸುಮಾರು ₹1,45,930)
- 1TB ಮಾದರಿಗೆ €1,589 (ಸುಮಾರು ₹1,74,480)
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ XL
- 256GB ಮಾದರಿಗೆ €1,399 (ಸುಮಾರು ₹1,53,617)
- 512GB ಮಾದರಿಗೆ €1,529 (ಸುಮಾರು ₹1,67,891)
- 1TB ಮಾದರಿಗೆ €1,789 (ಸುಮಾರು ₹1,96,441)
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್
- 256GB ಮಾದರಿಗೆ €1,999 (ಸುಮಾರು ₹2,19,500)
- 512GB ಮಾದರಿಗೆ €2,129 (ಸುಮಾರು ₹2,33,774)
- 1TB ಮಾದರಿಗೆ €2,389 (ಸುಮಾರು ₹2,62,324)
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