ಎನ್ವಿಡಿಯಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಟಕ್ಕರ್​! ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಐ ಚಿಪ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್​

Google Cloud Next 2026: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಐ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎನ್ವಿಡಿಯಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಐ ಚಿಪ್​ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಿದ ಗೂಗಲ್​ (Google))
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 2:50 PM IST

Google Cloud Next 2026: ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್​ (TPUs) - TPU 8i ಮತ್ತು TPU 8t ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ "Agentic Era" ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಟಾನಾಮಸ್​ AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಎನ್ವಿಡಿಯಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅವರ "ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ"ವನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್‌ನ ಬಲವು ಕೇವಲ ವಿಶೇಷ ಚಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏಜೆಂಟ್ AI ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜಿತ AI ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಹು-ಹಂತದ ಕೆಲಸದ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. Google TPU 8i ಅನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ TPU 8t ಇದೆ. ಇದು ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೆಮೊರಿಯ ಬೃಹತ್ ಪೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್​-ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇವು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ AI ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Feature / CapabilityTPU 8t – The Training PowerhouseTPU 8i – The Reasoning Engine
Primary FocusFrontier model training at a massive scaleComplex reasoning and agentic tasks
Performance Gain~3x compute performance per pod vs previous generation80% better performance-per-dollar vs the previous generation
ScaleSuperpod with 9,600 chips, 2 PB shared high-bandwidth memory, 121 ExaFlopsDesigned for collaborative, iterative agent workflows
BandwidthDouble interchip bandwidth vs the previous generationDoubled ICI bandwidth to 19.2 Tb/s
MemoryMassive shared pool enabling complex models288 GB high-bandwidth memory + 384 MB on-chip SRAM (3x previous generation)
Storage Access10x faster storage access with TPUDirectOptimised NUMA isolation with Axion Arm-based CPUs
NetworkingVirgo Network enables near-linear scaling up to 1M chipsBoardfly architecture reduces max network diameter by >50%
Latency ReductionOptical Circuit Switching (OCS) reroutes around failures seamlesslyCollectives Acceleration Engine (CAE) reduces on-chip latency up to 5x
Reliability & UtilizationTargets >97% goodput with RAS features (telemetry, fault detection, rerouting)Eliminates “waiting room” effect for agents
Use CaseAccelerating frontier model development cycles from months to weeksServing nearly twice the customer volume at the same cost

TPU 8t ಮತ್ತು TPU 8i ಎಂದರೇನು?: AI ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೂಗಲ್​ "ಒನ್​ ಸೈಜ್​ ಫಿಟ್ನೆಸ್​ ಆಲ್​" ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ AI ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೇ TPU 8t ಮತ್ತು TPU 8i ಚಿಪ್​..

TPU 8t (ಟ್ರೈನಿಂಗ್​ ಚಿಪ್): ಈ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ AI ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ 9,600 ಚಿಪ್ಸ್​ಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಯಿಂಟ್​ ಸೂಪರ್‌ ಮಷಿನ್​ನಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ-ಎಫಿಶಿಯಂಟ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ 'ಬುದ್ಧಿ' ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

TPU 8i (ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್​ ಚಿಪ್): ಇದರ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ಈ ಚಿಪ್ 80% ಉತ್ತಮ 'ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ'ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದರ ವೇಗವು AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ 'ಚಿಂತನೆ' ಮತ್ತು 'ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎನ್ವಿಡಾದದ GPU ಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ AI ಗಾಗಿ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಎನ್ವಿಡಾಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗೂಗಲ್​ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ:- ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು, AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಜೆಮಿನಿ 3 ನಂತಹವು) ಮತ್ತು ಈ ಚಿಪ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.

ಈ 'ಫುಲ್​-ಸ್ಟ್ಯಾಕ್' ವಿಧಾನವು ಗೂಗಲ್​ನ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ತಂಡಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್​ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ AI ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್​ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆಫ್ ಡೀನ್, "ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಣತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್​ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

TPU ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ವಿಡಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಚಿಪ್‌ಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು Groq ನಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಗೂಗಲ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Meta (Facebook/Instagram): ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗೂಗಲ್​ನ TPUs ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹು-ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮೆಟಾನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಜನಾರ್ಧನ್, "ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಂತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್: ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ AI ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ TPU ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Nvidia ಅನ್ನು Google ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, Google Cloud ಅದರ Axion CPU ಗಳು, ಅದರ ಹೊಸ TPU ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ Nvidia GPU ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

