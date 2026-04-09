ETV Bharat / technology

ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ನಲ್ಲಿ ‘ವರ್ಟಿಕಲ್​’ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್​: ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್​ ಅನುಭವ!

Google Chrome Update 2026: ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ರೀಡಿಂಗ್​ ಮೋಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​.

GOOGLE CHROME NEW FEATURES GOOGLE CHROME READING MODE GOOGLE CHROME VERTICAL TABS GOOGLE CHROME
ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ನಲ್ಲಿ ‘ವರ್ಟಿಕಲ್​’ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್​! (Photo Credit- Google Blog)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 10:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Google Chrome Update 2026: ಬಳಕೆದಾರರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರೌಸರ್ ಕ್ರೋಮ್‌ಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಓದುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್​: ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಈಗ "ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್​" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರೋಮ್ ವಿಂಡೋದ ಮೇಲೆ ರೈಟ್​ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ "Show Tabs Vertically" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಬಹುದು. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಟ್ಯಾಬ್ ಗುರುತಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ತೆರೆದಿರುವಾಗ..

ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ತನ್ನ ಓದುವ ಮೋಡ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಫುಲ್​ - ಪೇಜ್​ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗೊಂದಲಗಳಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವೆಬ್‌ಪುಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪೇಜ್​ ಮೇಲೆ ರೈಟ್​ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು "Open in reading mode" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಂತರ ಪೇಜ್​ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​-ಕೇಂದ್ರಿತ ಫಾರ್ಮಟ್​ಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಓದುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು "ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವ್ಯೂ," "ಪಿಡಿಎಫ್ ಮಾರ್ಕಪ್" ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು "ಜೆಮಿನಿ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್" ನಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬಳಕೆದಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್‌ಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

TAGGED:

GOOGLE CHROME NEW FEATURES
GOOGLE CHROME READING MODE
GOOGLE CHROME VERTICAL TABS
GOOGLE CHROME
GOOGLE CHROME UPDATE 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.