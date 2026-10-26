ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮೇಲಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಕಣ್ಣು!!
Google AI Privacy Policy: ಬಳಕೆದಾರರು ಜಿಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಎಐಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ಗೂಗಲ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 10:52 AM IST
Google AI Privacy Policy: ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ (Privacy) ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ (Gemini AI) ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ (Google) ತನ್ನ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಗೂಗಲ್ ಸೇವೆಗಳಾದ ಜಿಮೇಲ್ (Gmail), ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ (Google Drive) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ (Google Photos) ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು (Targeted Ads) ನೀಡಲು ಗೂಗಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ನೂತನ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ, ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT) ಒಡೆತನದ ಓಪನ್ಎಐ (OpenAI) ಕಂಪನಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಗೂಗಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, "ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ (Personalized) ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್, ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಐ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಗೂಗಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಿಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನೀವು 'ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಫೀಚರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
'ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಫೀಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೆಸಿ ಟ್ರೇಡ್-ಆಫ್: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಎಐನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ 'ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' (Personal Intelligence) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರರ ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜಿಮೇಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಫೀಚರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏರಿಯಾ (EEA), ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಎಐ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರೈವೆಸಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಐ ಮೋಡ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೂಗಲ್ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ತೋರಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗೂಗಲ್ನ ಸರ್ಚ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪರ್ಸನಲೈಸೇಶನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ("google.com") ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಓಪನ್ಎಐ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿ ಹೇಗಿದೆ?: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗೂಗಲ್ನ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಓಪನ್ಎಐ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ (ChatGPT) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ (ChatGPT Go) ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರುವ ವಯಸ್ಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
"ನಾವು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ನೀಡುವ ಉತ್ತರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಓಪನ್ಎಐ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಇನ್ನೂ 26 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 89 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
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