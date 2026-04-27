ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು AI ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ: ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ

ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎಐ) ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ
ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
Published : April 27, 2026 at 8:11 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೀಗ, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ?. ನಂಬಲೇ ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೆಕ್‌ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್‌ ಪಿಚೈ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕೋಡ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸಗಳು ಎಐ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಚಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ AI ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್‌ನ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಕೋಡ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ AIನಿಂದ ರಚಿಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಂತರ ಮಾನವ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಚೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮಾನವ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎಐ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ AI ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೂಗಲ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. Nvidia, Microsoft ಮತ್ತು Salesforceನ CEOಗಳೂ ಕೂಡಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಂತರಿಕ AI ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Nvidiaದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲೂ AI ಬಳಸುವಂತೆ ನೌಕರರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಎಐ ಕೆಲಸ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಮಾನವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. AI ಕೋಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಡ್‌ಬೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ದೋಷಪೂರಿತ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕೋಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಸನಗೊಂಡರೂ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

