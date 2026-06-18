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ಆ 3 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ! ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಹೇಳಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂತ್ರಗಳು

Sundar Pichai Advice: ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರು ಯುವಜನತೆಗೆ ಯಶಸ್ಸಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ (IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 2:02 PM IST

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Sundar Pichai Advice: ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಡಗಿದೆ. "ಶಾಂತ ನಾಯಕ"ರೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇವರು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲೇ ಕಂಡಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್​ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ನಾವು ಅದನ್ನು 'ಚಿನ್ನ' (ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಎಂದರೆ ಇದೇ. ನಾನು ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ನೀವೂ ಸಹ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು: ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ರೌಸರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಕಂಪನಿಯ ನಾಯಕತ್ವವು ನೂರಾರು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗಾಧ ಸವಾಲೆಂದು ನಂಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಜನರ ತಂಡವಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಬೃಹತ್ ಒಳಹರಿವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆವು. ಆದರೆ ನಂತರ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಆಗಿನ ಸಿಇಒ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಕಾಳಜಿಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ. ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?: ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪೊಂದನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ನಂತರ ಪಿಟ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆಗಲೇ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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GOOGLE CEO SUNDAR PICHAI
PICHAI ADVICE TO YOUNG PEOPLE
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SUNDAR PICHAI ADVICE

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