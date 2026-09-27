ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿದೆ ಗೂಗಲ್! ದಿನಕ್ಕೆ 1400 ಕೋಟಿ ಜನ 'ಗೂಗಲಮ್ಮ'ನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟೋ ರಹಸ್ಯವೇನು?
Google Birthday: ಇಂದು 28ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೂಗಲ್ 8 ಜನರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ 500 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರಿರುವ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಯಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 10:11 AM IST
Google Birthday: ಗೂಗಲ್... ಟೆಕ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಆವಿರ್ಭಾವ. ಈ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ. ಆದಾಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.. ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಬರ್ 1.
ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೂ ನಾವು ಚಕಚಕಾ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದಾಗ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. 'ಹೇ ಗೂಗಲ್' ಅನ್ನದೇ ನಮ್ಮ ದಿನ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇಂದೇ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 27). ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಗೂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು? ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬರುವ ಮಾತು 'ಗೂಗಲ್ ಇಟ್'. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ 'ಗೂಗಲಮ್ಮ' ಇದ್ದಾಳಲ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನ ಕೇಳಿದರೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಂತಹ ಗೂಗಲ್ ಅಸಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಲ್ಯಾರಿ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಗಿ ಬ್ರಿನ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೊಂಡು 'ಬ್ಯಾಕ್ರಬ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ಗೂಗಲ್ಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ಪದವು ಯಾವ ವೆಬ್ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಅದೇ ಪೇಜನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಪೇಜ್ಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪೇಜ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗುವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಂಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಕಿದರು ಲ್ಯಾರಿ-ಸೆರ್ಗಿ.
ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ: ಮೊದಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ರಬ್ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಅದಕ್ಕೆ 'ಗೂಗೋಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 1 ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 100 ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೂಗೋಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ ಲ್ಯಾರಿ-ಸೆರ್ಗಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಡೊಮೈನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೂಗೋಲ್ ಬದಲು google.com ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಈ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಎಂದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1998 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 4 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 27 ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ! ಲ್ಯಾರಿ-ಸೆರ್ಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಒಂದೆಡೆ ಓದುತ್ತಲೇ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಆಫೀಸನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮರು ವರ್ಷವೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆ 'ಎಕ್ಸೈಟ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 10 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೆ ಮಾರಲು ಬಯಸಿದರು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದಿವಾಳಿಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಯಾಹೂಗೆ ಮಾರಲು ಬಯಸಿದರೂ ಡೀಲ್ ಕುದುರಲಿಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಳಸುವ ನಂಬರ್-1 ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ: ಗೂಗಲ್ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಗೂಗಲ್ ನೀಡುವ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್, ನ್ಯೂಸ್, ಜಿಮೇಲ್, ಮೀಟ್, ಚಾಟ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಹುತೇಕ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 75% ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.
ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: 'ಮಾಡಿದರೆ ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವವರು ಅನೇಕರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ನೌಕರ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 19 ವರ್ಷ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನೌಕರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 20% ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 20% ಸಮಯವನ್ನು ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ: ಗೂಗಲ್ ಕೇವಲ ಹುಡುಕಾಟ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆಗಳು, ಅನುವಾದ, ಸುದ್ದಿ, ಜಿಮೇಲ್, ಮೀಟ್, ಚಾಟ್, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮನರಂಜನಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಂಪನಿಯು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಸ್, ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯು ಗೂಗಲ್ ನೆಸ್ಟ್, ಕ್ರೋಮ್ಬುಕ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಅರ್ಥ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. AI ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್.. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು AI ಅವಲೋಕನಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರತಂದಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಟೀಚರ್: ಗೂಗಲ್ 'SWAYAM' (ಸ್ವಯಂ) ವೇದಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಚಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, 'Google AI Plus' ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'Grow with Google' ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು Google AI, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ (IT) ಬೆಂಬಲ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, UX ವಿನ್ಯಾಸ, ಜನರೇಟಿವ್ AI ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 'Coursera' (ಕೋರ್ಸೆರಾ) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ವಿಷಯದ ಪರಿಣಿತರು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿ: ಗೂಗಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ‘Google.org’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಈ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ₹50,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಕೀಟಬಾಧೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ‘Project Garuda’ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗರುಡ) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ‘HealthVani’ (ಹೆಲ್ತ್ವಾಣಿ) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ‘ವಾಧ್ವಾನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್’ (Wadhwani Trust) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ 10 ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
- ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗೂಗಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ 2004 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿ, 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದರು.
- ಸರ್ಚ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಸರ್ಚ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 850 ರಿಂದ 1400 ಕೋಟಿ ಸರ್ಚ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 95 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಚ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ.
- ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್: ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ 'ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
- ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್: ಚೀನಾ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ಸಿರಿಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಹುಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಮೇಕೆಗಳು: ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 200 ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಂದು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಲು ಬಿಡುವುದು ವಿಶೇಷ.
- ಪ್ರತಿದಿನ 15% ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಸರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 15% ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಕೇಳಿರದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
- ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್: ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುವ ವಿಪರೀತ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಮುಚ್ಚಿದ ಸೇವೆಗಳು: ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸದ ಆರ್ಕುಟ್, ಗೂಗಲ್ ಟಾಕ್ನಂತಹ ಆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ.
- 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಮ್: 2013 ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ 40% ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆದಾರರು ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
- ನಾಸಾದ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್: ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಾಸಾಗೆ ಸೇರಿದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮೊಫೆಟ್ ಫೆಡರಲ್ ಏರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದಂತೆ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಡ್ರೋನ್ಸ್, AI ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಈ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
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