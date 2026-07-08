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ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಇವೆಂಟ್​! ಪಿಕ್ಸೆಲ್​ 11, ಪಿಕ್ಸೆಲ್​ ವಾಚ್​ 5 ಲಾಂಚ್​​ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​!

Made By Google: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ "ಮೇಡ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರಿಸ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ AI ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

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ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಇವೆಂಟ್ (Photo Credit: X/Mark Gurman)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 10:58 AM IST

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Made By Google: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11' ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ (ET) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು "ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬರುವ ರಾತ್ರಿ" (the night the next generation of Pixel arrives) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.

ಆಹ್ವಾನವು ಮುಂಬರುವ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಗೋಲ್ಡ್​​ ಕಲರ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 5 ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಲಯದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರಿಸ್​ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11, ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ ಮಾದರಿಗಳು ಬೂದು, ಗುಲಾಬಿ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಮತ್ತು 11 ಪ್ರೊ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.3-ಇಂಚಿನ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ 6.8-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಟೆನ್ಸರ್ ಜಿ6 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳಕಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವು 100x ಜೂಮ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಯಸಿದಂತೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರದಿಗಳ​ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 4840mAh, 4707mAh ಮತ್ತು 5000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು eSIM ಮತ್ತು ಫಿಜಿಕಲ್​ ಸಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್​, ಬ್ಲೂಟೂತ್, GPS, Wi-Fi, NFC ಮತ್ತು USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವು ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 11 ಸೀರಿಸ್​ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹70,000 ರಿಂದ ₹80,000 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಇದರ ಆಗಮನವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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