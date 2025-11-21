ETV Bharat / technology

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಂಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್​, ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್​

Google Anti Scam Tools: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಂಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್​ ಟೂಲ್ಸ್​, ಇಪಿಎನ್‌ವಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಗೂಗಲ್​ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 9:05 AM IST

Google Anti Scam Tools: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ AI ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ನ್ಯಾನೋ - ಪವರ್ಡ್​ ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆ ಕರೆಗಳ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುವ ಮೊದಲು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆಯ ಫೋನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯ "ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ AI" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗೂಗಲ್​ ಈ ಹೊಸ ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ವಂಚನೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್‌ಗಳಿಂದ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಫ್ರಾಡ್​, ಫಿಶಿಂಗ್, ಇಂಪಾರ್ಪಸನೇಷನ್​​ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

ಸಂಭಾಷಣೆ ವಂಚನೆ ಅಲರ್ಟ್​: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್​ನ ಹೊಸ ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಾಧನದಲ್ಲಿನ ಕರೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಜೆಮಿನಿ ನ್ಯಾನೋ AI ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ AI ಪರಿಕರವು ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಬೀಪ್ ಶಬ್ದವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲರ್ಟ್​ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೇ ರಿಯಲ್​ - ಟೈಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಡಿಯೊವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಂತಹ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್‌ಗಳಿಂದ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಪೇಮೆಂಟ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಅಲರ್ಟ್​: ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಲೈವ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗೂಗಲ್​ ಮತ್ತೊಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ Google Pay, Navi ಅಥವಾ Paytm ನಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದರೆ Pixel ಫೋನ್‌ಗಳು ಈಗ ಅಲರ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. UPI ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ರಕ್ಷಣೆಗಳು AI ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್​​ ಫೋನ್ ನಂಬರ್​ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ (ePNV) ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು SMS-ಆಧಾರಿತ OTP ಗಳನ್ನು ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ SIM-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸೈನ್-ಇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಯಾದ OTP ವಂಚನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು AI ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಗೂಗಲ್‌ನ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇವಾನ್ ಕೊಟ್ಸೊವಿನೋಸ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರಿವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರೀತಿ ಲೋಬಾನಾ ಹೇಳಿದರು.

