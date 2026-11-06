ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗೂಗಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್: ಬಂದಿವೆ 4 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೂಲ್ಸ್!
Google YouTube Parental Controls: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ.
Published : November 6, 2026 at 8:19 AM IST
Google YouTube Parental Controls: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪೋಷಕರ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್, ಆಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ..
1. ಗೂಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್ (Family Link) ಸಮಯ ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಪ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..
ಹಂತ 1: ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 'Family Link' ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಗುವಿನ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 3: ಆಪ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು 'Time Limits' ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 4: ದಿನದ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿ (Daily limit) ಅಥವಾ ಆಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ (Block apps) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 5: ಮಗುವಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಳಿಯಲು 'Location' ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, 'Set up location' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ 'Turn on' ಒತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನವು ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ (Shorts Feed Limit): ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತನ್ನ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಲಿಮಿಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು 'ಸೊನ್ನೆ'ಗೆ (0 Minutes) ಇಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಟಪ್ ವಿಧಾನ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಪ್ನ Settings ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ Family Centre ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ 'Time management' ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಿನದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ (0, 15, 30, 45 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ 1-2 ಗಂಟೆ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ.
3. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ (Android Parental Controls): ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 4-ಅಂಕಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಪಿನ್ (PIN) ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಿನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬಹುದು..
- ಡೈಲಿ ಲಿಮಿಟ್: ದಿನದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಸಮಯದ ಮಿತಿ.
- ಆಪ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ದಿನದ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು.
- ಡೌನ್ಟೈಮ್ (Downtime): ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್: ವಯಸ್ಸಿನ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.
- ವೆಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್: ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು.
4. ಸೇಫ್ ಸರ್ಚ್ (SafeSearch) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ 'SafeSearch' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ 'Blur' ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಂಜಾಗುತ್ತವೆ (Blur), ಆದರೆ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
|ಟೂಲ್ (Tool)
|ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
|ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು?
|Family Link
|ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಮಿತಿ, ಆಪ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್
|ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ ಆಪ್
|Shorts feed limit
|ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ
|ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಪ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟರ್
|Android Parental Controls
|ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್
|ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್
|SafeSearch
|ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ
|ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್
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