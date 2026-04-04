ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಫ್ರೀ 5TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
Google Ai Pro 5tb Storage: ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ 2 ಟಿಬಿ ಬದಲಿಗೆ 5 ಟಿಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 4, 2026 at 11:07 AM IST
Google Ai Pro 5tb Storage: ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ "ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ" ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ "ಜೆಮಿನಿ" ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ AI-ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಂಟೆಂಟ್, ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಗೂಗಲ್ ಒನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿಮ್ರಿತ್ ಬೆನ್-ಯೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ 5 ಟಿಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ 2 ಟಿಬಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು "ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್," "ಜಿಮೇಲ್," ಮತ್ತು "ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಗಳು"ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,950 ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹19,500 ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೂಗಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ Jio ಮೂಲಕ Free AI Pro ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Google AI Pro ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯು "ಜೆಮಿನಿ" ಮತ್ತು "ಡೀಪ್ ರಿಸರ್ಚ್"ನಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ AI ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು "Veo" ವೀಡಿಯೊ ಜನರೇಷನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ "ವಿಸ್ಕ್" ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ "Veo 2" ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ "ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ AI"ನಲ್ಲಿ "Veo 3 Fast"ಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 AI ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು "ಫ್ಲೋ" ಮತ್ತು "ವಿಸ್ಕ್" ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. "ನೋಟ್ಬುಕ್ಎಲ್ಎಂ" ಒಳಗೆ ಆಡಿಯೊ ಓವರ್ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು "ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್," "ಶೀಟ್ಸ್," ಮತ್ತು "ಸ್ಲೈಡ್ಸ್"ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ "ಜೆಮಿನಿ" ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
