ETV Bharat / technology

ಗೂಗಲ್​ ಎಐ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​! ಫ್ರೀ 5TB ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

Google Ai Pro 5tb Storage: ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ 2 ಟಿಬಿ ಬದಲಿಗೆ 5 ಟಿಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಗೂಗಲ್​ ಎಐ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ (Photo Credit: Google))
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Google Ai Pro 5tb Storage: ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ "ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ" ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ತನ್ನ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ "ಜೆಮಿನಿ" ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ AI-ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಂಟೆಂಟ್​, ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಗೂಗಲ್ ಒನ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಿಮ್ರಿತ್ ಬೆನ್-ಯೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ 5 ಟಿಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ 2 ಟಿಬಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸ್ಥಳವನ್ನು "ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್," "ಜಿಮೇಲ್," ಮತ್ತು "ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಗಳು"ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,950 ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹19,500 ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೂಗಲ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ Jio ಮೂಲಕ Free AI Pro ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್​ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Google AI Pro ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯು "ಜೆಮಿನಿ" ಮತ್ತು "ಡೀಪ್ ರಿಸರ್ಚ್"ನಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ AI ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು "Veo" ವೀಡಿಯೊ ಜನರೇಷನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ "ವಿಸ್ಕ್" ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ "Veo 2" ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ "ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ AI"ನಲ್ಲಿ "Veo 3 Fast"ಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 AI ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು "ಫ್ಲೋ" ಮತ್ತು "ವಿಸ್ಕ್" ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. "ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಎಲ್‌ಎಂ" ಒಳಗೆ ಆಡಿಯೊ ಓವರ್​ವೀವ್ಸ್​ ಮತ್ತು ನೋಟ್‌ಬುಕ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು "ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್," "ಶೀಟ್ಸ್​," ಮತ್ತು "ಸ್ಲೈಡ್ಸ್​"ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ "ಜೆಮಿನಿ" ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.