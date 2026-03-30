ಮಾಲ್ವೇರ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್! ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೇಫ್?
Google Advanced Flow: ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ಎಪಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
Published : March 30, 2026 at 9:05 AM IST
Google Advanced Flow: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸೈಡ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಡ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಈಗ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನ ಹೊರಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ‘Advanced Flow’ ಆಪ್ಶನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನುಭವಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಸೈಡ್ಲೋಡಿಂಗ್ ನಿಯಮ: ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನ ಹೊರಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಕೀಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು $25 (ಸುಮಾರು ₹2,322) ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ವೆರಿಫೈಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳದ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸೈಡ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ‘Developer Settings' ಒಳಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ 'Unknown Sources' ಟಾಗಲ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ವೇಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 'ಡೆವಲಪರ್ ಮೋಡ್' ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ "ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸೇವೆಗಳೆಂದು ತೋರುವ ಮಾಲ್ವೇರ್-ಹೊತ್ತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು 'No one is instructing me' ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧನವನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸೈಡ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ಬಾರಿ 24-ಗಂಟೆಗಳ ಭದ್ರತೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀರ್ ಸಮತ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 24-ಗಂಟೆಗಳ ಭದ್ರತಾ ವಿಳಂಬವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ "ಸೋಶಿಯಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್" ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಆರೋಪಿಯು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ತುಂಬಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ಹೊಸ "ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ" ಮೂಲಕ ಸೈಡ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನ ಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೂಗಲ್ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲೋಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ವೇರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16.1 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಜಾರಿ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಹೊಸ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
