ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಬ್ಯಾನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ! ಕಾರಣವೇನು?
Self Drive Mahindra Thar: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : July 9, 2026 at 1:02 PM IST
Self Drive Mahindra Thar: ಗೋವಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಒರಟಾದ, ಸಾಹಸಮಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಥಾರ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಡಿಗೆ ಥಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಥಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್-ಡ್ರೈವ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಥಾರ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಥಾರ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಹಿರಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಗೋವಾ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಮೌವಿನ್ ಗೊಡಿನ್ಹೋ ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಬಾಡಿಗೆ 'ಥಾರ್' ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (STA) ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ಥಾರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಥಾರ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಥಾರ್ ವಾಹನವು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ತಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಥಾರ್ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ವಾಹನವು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಿತು. ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸವಾರನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸತತ ಅಪಘಾತಗಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಥಾರ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಥಾರ್ನ ದೃಢವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಾಹಸಮಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಥಾರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಥಾರ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹3,500 ರಿಂದ ₹4,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
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