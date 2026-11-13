ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್! ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!
Microsoft Global-Outage: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365, ಔಟ್ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಓಪನ್ ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮಬೀರಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 9:26 AM IST
Microsoft Global Outage: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ (Outage) ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 (Microsoft 365), ಔಟ್ಲುಕ್ (Outlook) ಮತ್ತು ಟೀಮ್ಸ್ (Teams) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ downdetector.com ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಔಟ್ಲುಕ್ (Outlook) ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯು ಕೇವಲ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಓಪನ್ ಎಐ (OpenAI) ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ಎಐ ಸೇವೆಗಳು ಬಳಸುವ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳ (Connectors) ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು?: ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, "ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ಅಡ್ಮಿನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ (Admin center) ನಿರಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ, "ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ" (a large number of servers being unexpectedly unavailable) ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ವರ್ಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡವು ಎಂಬುದರ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಪನಿ ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೇವೆ ಪುನಾರಂಭಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು: ಅಡ್ಮಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, "ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು (Elevated load) ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (Deployments) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ (Paused).
- ಬಾಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಬಾಧಿತ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗೆ ಮರಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ (Restart) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಈ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಡಿಆರ್ (Defender XDR) ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದ ಟೀಮ್ಸ್ (Teams) ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿತು.
ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಭಾರಿ ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಅಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸೂಟ್ ಆದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆದ "ಕೋರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್" (Core authentication configuration) ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೂಷಿಸಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಎಐ ಸೇವೆಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಂಟಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಅಡಚಣೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
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