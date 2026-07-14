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ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸದ ಏಕೈಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಆಪಲ್

Global Smartphone Shipments Drop: ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 11 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 8:20 AM IST

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Global Smartphone Shipments Drop: ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ 2026ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 11 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.

ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ 'ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾನಿಟರ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 2013 ರಿಂದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ ಕೊರತೆ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎರಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೆಮೊರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾದ DRAM (ಡೈನಾಮಿಕ್ ರಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ) ಮತ್ತು NAND (ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. DRAM ಎಂಬುದು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, NAND ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡೇಟಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಟೋರ್​ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ (BOM) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಯಾರಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳು ಬೆಲೆ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು 24% ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ಲಭ್ಯತೆ, ಸೀಮಿತ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದವು. ಆಪಲ್ ಸಾಗಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ದಾಖಲೆಯ 20% ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಶಿಲ್ಪಿ ಜೈನ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಕೌಂಟರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಜೈನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘಟಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂದಗತಿ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ವರದಿಯು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವು 2027 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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