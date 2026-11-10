ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಹಬ್ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್: ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಭೆ!
Piyush Goyal Meets Skoda CEO: ಸಚಿವ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಫ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 1:54 PM IST
Piyush Goyal Meets Skoda CEO: ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ (Global Automotive Hub) ರೂಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾದ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SAVWIPL) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಪಿಯೂಷ್ ಅರೋರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಂಗದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯು ಎಕ್ಸ್ (X) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾತುಕತೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಕಾರುಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಜೋಡಣೆ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ (Localization), ನಾವೀನ್ಯತೆ (Innovation) ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Minister @PiyushGoyal met a delegation led by Mr. Piyush Arora, MD & CEO of Škoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL). Discussions focused on expanding automobile exports, enhancing India’s position as a global automotive manufacturing hub and advancing electric vehicle manufacturing. Also explored opportunities to deepen localisation, encourage innovation and strengthen India’s integration into global automotive value chains. @SkodaIndia— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) November 9, 2026
ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಡಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯು ಕಂಪನಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಲವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೋ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 350 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2026 ರಂದು ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಂಫಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. SAVWIPL ಸಮೂಹದ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಣಿಪುರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಈಗ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿತರಣಾ ಜಾಲ ಹೊಂದಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜರ್ಮನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಕೋಡಾ ಕಂಪನಿಯು 2021 ರಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇವಲ 191 ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 325 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 350ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 2024 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ 25 ರಾಜ್ಯಗಳ 156 ನಗರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು, ಪ್ರಸ್ತುತ 29 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬರೋಬ್ಬರಿ 193 ನಗರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು 79 ಡೀಲರ್ ಪಾಲುದಾರರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 270 ಶೋರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು 203 ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರ ನಡುವಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಯು 38 ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 58 ಭವ್ಯ ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 34 ಹೊಸ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 45 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.
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