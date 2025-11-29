ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿದೆ ಭೂ-ಬಳಕೆ, ನಶಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಪಕ್ಷಿ ಸಂತತಿ? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆ?
Global Bird Study: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ-ಚಾಲಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪೂರೈಸುವ ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು 'ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 1:35 PM IST
Global Bird Study: ಭೂ-ಬಳಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪಕ್ಷಿ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 1,200 ತಾಣಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 3,700 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಂತಹ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ (Pollination), ಬೀಜ ಪ್ರಸರಣ (Seed Dispersal) ಮತ್ತು ಪರಭಕ್ಷಕ (Predation) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಹು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ 'ವಿಮೆ'ಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಇದು ಬ್ಯಾಕಪ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅವು ಅಡಚಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
"ಭೂ-ಬಳಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಪಕ್ಷಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕುಳಿದವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಡಿಲತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ ಆಘಾತಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಹಾರ, ದೇಹದ ಗಾತ್ರ, ಕೊಕ್ಕಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಸಂಶೋಧಕರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಡಚಣೆ-ಸಹಿಷ್ಣು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಪರಿಸರ ಜಾಲಗಳ ಈ ಸರಳೀಕರಣವು ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಇಂಗಾಲದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪುನರುಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಧ್ರುವ ಪರಿಸರಗಳವರೆಗೆ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ.
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳು: ಲಂಡನ್ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಟೋಬಿಯಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, "ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭೂ-ಬಳಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ವೇಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನವು ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು.
ಓದಿ: ಒಳನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿಗರು: ವರದಿ