ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್; ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಜೆಮಿನಿ ಎಐ, ಡಾಲ್ಬಿ ಸೌಂಡ್!
Gemini AI in Android Auto: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಹೊಂದಿದ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ವಿಶೇಷ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 14, 2026 at 7:52 AM IST
Gemini AI in Android Auto: ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನೊಳಗಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಂತಹ ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಲಾಂಚ್ ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ವೋದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜೆಮಿನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನೊಳಗಿಂದಲೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಗೂಗಲ್ಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 3 ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಂತೆಯೇ.
ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸೀವ್ ಫಾಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮೂತ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸಬಲ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್, ವೆದರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡೋರ್ ಓಪನರ್ ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಅದ್ಭುತ 3D ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಜೆಮಿನಿಯನ್ನು ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ "ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕ್ಯೂ" ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡೋರ್ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈಗ ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ HD ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 60 ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಡಿಯೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಡಿಯೋ ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್, BMW ಮತ್ತು ವೋಲ್ವೋದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕಾರುಗಳು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸೌಂಡ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
